В Бразилии огласили 27 номинантов Литературной премии БРИКС и подписали декларацию о сотрудничестве

Фото: Артем Дергунов

На II Форуме БРИКС «Традиционные ценности», который проходит в Бразилиа, объявлен длинный список Литературной премии БРИКС. Новая международная награда поддерживает авторов, чьи произведения отражают традиции и культурное многообразие стран альянса.

Секретариат премии сообщил, что в лонг-лист вошли 27 писателей из 10 стран. От Бразилии номинированы Ана Мария Гонсалвес, Патрисия Мело и Рикардо Алейшу. Россию представляют Алексей Варламов, Андрей Геласимов и Дмитрий Данилов. В списке от Индии — Джай Васавада, Раджан Кумар и Сону Сайни. Китай делегировал Ма Боюна и А Йи. Южно-Африканскую Республику представляют Нтабисенг ДжахРоуз Джафта, Бонгека Мхлонго и Зайнаб Хан. В список вошли также три автора из ОАЭ — Али бин Тамим, Майсоун Сакир и Рим Аль Камали, а также писатель из Эфиопии Абере Адаму. Иран представлен Мансуром Алиморади, Маджидом Кайсари и Резой Амирхани. От Индонезии заявлены Икасаке Бану, Интан Парамадаиту и Денни ДЖА. Египет представляют Ибрагим Абдель Мегид, Салва Бакр и Фатхи Эмбаби.

В рамках форума состоялся круглый стол, посвященный премии. На нем объявили о создании BRICS Literature Network — объединения писательских союзов, литературоведов и издателей стран альянса. Идея ассоциации была предложена китайскими коллегами на встрече с Союзом писателей КНР в июне 2025 года. От имени Союза писателей России декларацию о создании BRICS Literature Network подписал депутат Госдумы и вице-президент форума Дмитрий Кузнецов. Он подчеркнул, что новая структура станет площадкой не только для проведения премии, но и для развития совместных проектов. Управление ассоциацией будет коллегиальным. На данный момент избраны два сопредседателя: от Бразилии — президент Академии литературы Бразилии Маркос Фрейтас, от России — член Союза писателей России Вадим Терехин. Остальные представители стран войдут в орган управления позднее. Терехин отметил, что воспринимает предложение занять эту должность как доверие и обязуется поддерживать культурное сотрудничество стран-участников.

Екатерина Петрова