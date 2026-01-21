Против «Читай-города» составили протокол о пропаганде нетрадиционных отношений

«Читай-городу» грозит штраф или приостановка деятельности

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений составлен в отношении владельца сети книжных магазинов «Читай-город» — ООО «Грамота». Об этом сообщили в Йошкар-Олинском городском суде, пишет ТАСС.

Суть претензий к владельцу магазина не раскрывается. Дата судебного заседания пока не назначена. По ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ организации грозит штраф до 1 млн рублей или запрет деятельности на срок до 90 суток.

Ранее аналогичные протоколы поступали в суды Читы, Ижевска, Нальчика и Рязани. Суд Читы уже оштрафовал ООО «Грамота» на 800 тыс. рублей за продажу книг шведского писателя Фредрика Бакмана.

Ариана Ранцева