Против «Читай-города» составили протокол о пропаганде нетрадиционных отношений

14:41, 21.01.2026 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

«Читай-городу» грозит штраф или приостановка деятельности

Против «Читай-города» составили протокол о пропаганде нетрадиционных отношений
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений составлен в отношении владельца сети книжных магазинов «Читай-город» — ООО «Грамота». Об этом сообщили в Йошкар-Олинском городском суде, пишет ТАСС.

Суть претензий к владельцу магазина не раскрывается. Дата судебного заседания пока не назначена. По ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ организации грозит штраф до 1 млн рублей или запрет деятельности на срок до 90 суток.

Ранее аналогичные протоколы поступали в суды Читы, Ижевска, Нальчика и Рязани. Суд Читы уже оштрафовал ООО «Грамота» на 800 тыс. рублей за продажу книг шведского писателя Фредрика Бакмана.

Ранее «Реальное время» писало о самых популярных книгах среди жителей Татарстана.

Ариана Ранцева

