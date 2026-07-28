Опрос: 77% россиян считают, что практические навыки дают книги и курсы, а не только вузы

Россияне чаще выбирают обучение для карьерных изменений, а умение работать с искусственным интеллектом стал самым востребованным навыком

Фото: Динар Фатыхов

Россияне все чаще воспринимают обучение как способ адаптироваться к изменениям, освоить новую профессию или разобраться в интересующей теме. К такому выводу пришли авторы исследования, которое книжный сервис «КИОН Строки» и образовательный холдинг Skillbox провели среди 1200 жителей России в возрасте от 18 до 60 лет. В опросе участвовали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода и других городов-миллионников.

Главной причиной для обучения участники назвали желание изменить карьеру. Такой ответ дали 60% респондентов. Еще 51% начинают учиться, чтобы расширить кругозор и узнать новое. Для 30% обучение помогает справляться со стрессом и сложными жизненными ситуациями. Еще 20% хотят освоить новое хобби.

Самым востребованным направлением на ближайший год оказался искусственный интеллект. Его планируют изучать 58% участников исследования. По 40% хотят развивать навыки в дизайне и творчестве, а также в программировании и современных технологиях. Иностранные языки собираются изучать 30% респондентов. Маркетинг и PR выбрали 22%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Книги остаются одним из главных инструментов самообразования. Желание глубже разобраться в новой теме назвали причиной чтения 69% участников. Еще 33% открывают книги, чтобы решить конкретную задачу, а 32% используют их при освоении новой профессии. Около 30% начинают читать после рекомендаций в интернете. Помимо книг, 37% выбирают онлайн-курсы, а 29% используют нейросети для знакомства с новыми темами.

При выборе учебной литературы люди чаще всего ориентируются на мнение других читателей. Высокие оценки книги важны для 59% участников. На авторитет автора обращают внимание 41% респондентов. Еще 37% ищут книги с практическими заданиями. Популярность издания имеет значение для 29%, а рекомендации друзей учитывают 22%.

Среди книг, которые чаще всего мотивируют к обучению, первое место заняла «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Ее выбрали 27% участников. На втором месте оказалось «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона с результатом 23%. По 22% набрали книги «Внутренняя опора» Анны Бабич и «Думай и богатей» Наполеона Хилла. В свободных ответах участники также часто упоминали литературу по психологии, финансам, власти, работе с текстами, а также биографии и личные истории.

Реальное время / realnoevremya.ru

Исследование показало, что большинство россиян не считают самообразование заменой высшего образования. Полностью или скорее согласны с тем, что университеты дают фундаментальные знания, а прикладные навыки помогают получить книги и курсы, 77% участников опроса.

Чтение также помогает людям справляться с эмоциональными трудностями. О такой роли книг сообщили 82% респондентов. Для 48% чтение помогает упорядочить мысли и успокоиться. Еще 34% находят ответы в опыте других людей, описанном в книгах. При этом 17% не считают чтение поддержкой в сложные периоды, а 1% полагают, что книги могут усиливать тревогу.



Екатерина Петрова