Отсрочка для Ozon, расходы на ПВО и итоги запуска СПОТ

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

На этой неделе основным «поставщиком» налоговых новостей стал Московский финансовый форум (МФФ), проходящий в эти дни в столице России. В числе основных спикеров на МФФ-2026 выступают представители различных ведомств, в том числе Федеральной налоговой службы (ФНС). Так, стало известно, что правительство и Минфин прорабатывают точечные меры поддержки бизнеса: отсрочку платежей для селлеров Ozon по аналогии с РВБ и поправки в Налоговый кодекс для учета расходов на защиту от дронов. А вот налоговики представили первые итоги запуска Системы прослеживаемости отдельных товаров (СПОТ) и назвали цели своей работы с населением. Впрочем, новостная повестка была обширная и без форума. Подробности — читайте в еженедельном налоговом обзоре «Реального времени».

Минфин прорабатывает отсрочку налогов для Ozon по аналогии с РВБ

Минфин рассматривает вопрос предоставления отсрочки и рассрочки по налогам для маркетплейса Ozon и его селлеров, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, решение находится в высокой степени проработки, а объем поддержки определит правительство.

Для бюджета перенос сроков уплаты будет посильным, уточнил Сазанов, не назвав конкретных сумм. В августе аналогичные меры уже были приняты для компании РВБ (Wildberries) и ее продавцов: сроки уплаты НДС, налога на прибыль, страховых взносов и авансовых платежей за период с июля 2026 года по июнь 2027 года перенесли на июль 2027 года с возможностью вносить их равными частями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Селлерам РВБ также сместили на 12 месяцев уплату налогов при применении УСН и АУСН, если сумма ущерба превысила 5% годового дохода. После отсрочки задолженность предполагается погашать равными долями в течение года после первоначального срока платежа.

Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян подтвердил, что отраслевые объединения направили обращения о распространении этих мер на Ozon. Точный масштаб потерь станет известен после завершения инвентаризации и передачи данных маркетплейсом в ФНС.



Налоговые изменения для учета расходов на защиту от дронов

Минфин совместно с бизнесом прорабатывает изменения в налоговое законодательство, которые позволят компаниям учитывать расходы на защиту и восстановление объектов после атак беспилотников. Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Поправки коснутся не компенсаций, а порядка признания затрат на оборону и ремонт инфраструктуры. По словам замминистра, необходимые изменения будут внесены в осеннюю сессию парламента.

Реальное время / realnoevremya.ru

А вот предложения по введению дополнительных налоговых стимулов для повышения капитализации российского фондового рынка поддержки не получили. В Минфине подчеркнули, что тема остается на повестке, однако в ходе обсуждений на уровне руководства министерства эти меры были отклонены.

Первые итоги запуска СПОТ

На МФФ также подвели первые итоги работы Национальной системы подтверждения ожидания поставки (СПОТ). За три месяца после ввода СПОТ в действие НДС при ввозе из стран ЕАЭС был исчислен в размере 190 млрд рублей, а обеспечительный платеж составил 14 млрд рублей. Ежемесячно системой пользуются 11 тысяч импортеров, формируя 150 тысяч документов.

Бизнес-процесс включает оформление документа ожидания поставки продукции (ДОПП), внесение платежа и получение QR-кода через «Сервис заявителя» или по ТКС. После прибытия на территорию России товары контролирует ФТС, затем они отражаются в декларации по косвенным налогам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заместитель руководителя ФНС Александр Егоричев отметил, что ведомство ориентировалось на обратную связь от бизнеса, которую бизнес-ассоциации консолидированно доносили до службы. По его словам, чаты и рабочие группы, созданные на этапе тестирования, стали самым быстрым способом получения замечаний.

Служба фиксирует изменение тематики вопросов: если сначала импортеров интересовал порядок оформления ДОПП и присвоения QR-кодов, то теперь — правила заполнения деклараций по косвенным налогам.

ФНС назвала уплату налогов нормой поведения и представила данные об отношении россиян

Заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев заявил, что устойчивую налоговую дисциплину обеспечивает добровольная уплата налогов на основе понимания их назначения. По его словам, если граждане поймут, на что идут налоговые платежи, то это быстрее станет нормой поведения для страны.

— Налогоплательщикам легче исполнять свои обязанности, понимая, что такое налоги и на что они направляются. Когда человек вкладывает свои средства в государство, он ощущает свою причастность к нему, стремится его беречь и защищать. В этом заключается переход от восприятия налога исключительно как обязанности к пониманию своей принадлежности к общему делу, — сказал Чекмышев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно исследованиям ФНС, 94% граждан считают уплату налогов долгом каждого, а 85% уверены в выгоде легальной уплаты по сравнению с уклонением. При этом подходы к разным группам должны учитывать их мотивацию: молодежь от 18 до 24 лет и люди старше 55 лет чаще выступают проводниками ценности исполнения налоговой обязанности.

Бизнес, в свою очередь, лучше воспринимает практическую выгоду добросовестной уплаты через минимизацию собственных рисков.

В Казани экс-замначальника отдела ФНС оштрафовали за разглашение налоговой тайны

Суд в Казани признал бывшего заместителя начальника отдела оперативного контроля УФНС по Татарстану Рамиля Гатикова виновным в двух эпизодах разглашения сведений, составляющих налоговую тайну.

Экс-налоговик передавал знакомому информацию о банках, где открыты счета чужих организаций. Тот подтверждал — просил пробить информацию о банках, где открыты счета задолжавших ему фирм. При этом на допросе этот знакомый явно хитрил: мол, не знал, что Гатиков — сотрудник налоговой, на вопрос — почему же его контакт в телефоне записан как «Рамиль, налоговая» — заявил, что не помнит.

За два эпизода суд назначил штрафы по 200 тысяч рублей каждый, но от уплаты первого освободил из-за истечения срока давности. Кроме того, бывшему чиновнику на два года запретили занимать управленческие должности в органах госвласти и местного самоуправления.

Гатиков утверждал, что сведения о банковских идентификационных кодах (БИК) не относятся к налоговой тайне, так как он запрашивал их в открытом доступе. Верховный суд Татарстана оставил приговор без изменений, отклонив апелляцию защиты.