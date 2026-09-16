Егана Джаббарова и Мария Степанова вошли в лонг-лист американской National Book Award

National Book Award выбрала 10 книг из 159 заявок

Фото: Реальное время

Американский National Book Foundation объявил лонг-лист премии National Book Award 2026 в категории Translated Literature. В список вошли 10 книг. Среди них оказались произведения двух российских писательниц — Еганы Джаббаровой и Марии Степановой. Организаторы выбрали эти книги из 159 заявок, которые издатели направили на конкурс.

Книга Еганы Джаббаровой вошла в список под английским названием My Dreadful Body. Лиза Хейден перевела текст с русского языка. Издательство New Vessel Press выпустило англоязычное издание. Книга Еганы Джаббаровой в русском издании называется «Руки женщин моей семьи были не для письма». Писательница построила текст вокруг собственного опыта, истории семьи и отношения к женскому телу. Каждая из 11 глав получила название части тела. Через этот прием писательница связывает личные воспоминания с семейной историей и культурными правилами. В книге Джаббарова обращается к историям нескольких поколений женщин. Она рассказывает о матери, бабушках и прабабушках. Текст затрагивает вопросы семейных правил, контроля, боли и личной свободы.

Джаббарова получила филологическое образование и защитила диссертацию о творчестве Марины Цветаевой. Она пишет прозу, эссе и стихи. Среди ее книг также «Дуа за неверного» и Terra Nullius. В 2025 году она получила Гамбургскую литературную премию в номинации «Книга года».

Писательница Мария Степанова. скриншот с сайта Interbok

Вторая российская участница лонг-листа — Мария Степанова. В английском издании ее роман получил название The Disappearing Act, а в русском — «Фокус». Степанова выпустила книгу на русском языке в 2024 году. Через два года Саша Дагдейл перевела ее на английский. В центре романа — писательница М., которая после начала войны уезжает из своей страны и живет в неназванном европейском городе. По пути на литературный фестиваль она оказывается в небольшом городе из-за отмены поезда. Героиня снимает номер в гостинице и начинает вспоминать прошлую жизнь. Степанова использует в романе тему эмиграции и изменения личности после отъезда. Героиня пытается отказаться от прежних вещей, имени и документов. Она ищет способ отделить свою жизнь от прошлого, но одновременно понимает, что прошлое продолжает влиять на нее.

Степанова пишет прозу и поэзию. Ее предыдущий роман «Памяти памяти» получил премию «Большая книга» в 2018 году и вошел в шорт-лист Международной Букеровской премии. В 2022 году писательница получила Лейпцигскую книжную премию за европейское взаимопонимание за поэтический сборник Mädchen ohne Kleider. Среди других наград Степановой — премия Андрея Белого.

Всего лонг-лист объединяет произведения на семи языках. Авторы написали книги на русском, испанском, французском, арабском, китайском, норвежском и индонезийском языках. В список вошли девять художественных произведений и одна документальная книга. Индонезийский язык впервые появился в этой категории благодаря книге Intan Paramaditha Night of a Thousand Hells. Список также включает произведения Карима Каттана, Карла Уве Кнаусгора, Пин Лу, Висенте Луиса Моры, Мохамеда Мбугара Сарра, Самар Язбек и Альваро Энрике.

Организаторы объявят пятерых финалистов 6 октября. Победителя назовут 18 ноября на 77-й церемонии National Book Awards в Нью-Йорке.



Екатерина Петрова