Amazon запустил сервис Kindle Translate для автоматического перевода книг независимых авторов

13:05, 11.11.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Авторы смогут переводить свои книги на другие языки без участия переводчика

Фото: Christian Wiediger на Unsplash

Amazon запустил новый сервис автоматического перевода Kindle Translate, созданный для авторов, которые публикуются через платформу Kindle Direct Publishing (KDP). Система использует искусственный интеллект и на первом этапе работает в тестовом режиме. Сейчас доступны переводы между английским и испанским языками, а также с немецкого на английский.

По данным компании, меньше 5% книг, размещенных на сайте Amazon, доступны более чем на одном языке. Новый инструмент призван изменить эту ситуацию и помочь авторам расширить аудиторию и увеличить доход. Kindle Translate предоставляет бесплатные услуги перевода для независимых писателей, сохраняя привычный процесс публикации через портал KDP.

Авторы могут выбирать языки перевода, устанавливать цены и публиковать готовые тексты. Amazon отмечает, что переводы проходят автоматическую проверку на точность перед выпуском. После этого авторы решают, хотят ли они просмотреть перевод или сразу опубликовать книгу. Готовые издания появляются в магазине Amazon с пометкой Kindle Translate и возможностью предварительного просмотра фрагментов. Такие книги можно включать в программы KDP Select и Kindle Unlimited.

Dip Devices на Unsplash

В компании пояснили, что публикация перевода занимает несколько дней. Сервис ориентирован на то, чтобы упростить доступ к иностранным рынкам для авторов, которым раньше приходилось самостоятельно искать переводчиков и оплачивать их работу. По мнению экспертов, запуск Kindle Translate может изменить рынок независимых публикаций. Технология открывает авторам доступ к международной аудитории без дополнительных затрат, а также повышает общий объем англоязычного и испаноязычного контента.

Некоторые авторы, участвующие в тестировании, сообщили, что сервис помогает им быстро адаптировать свои тексты для читателей в других странах. По их словам, ранее поиск надежного и недорогого перевода был серьезной проблемой.

Ранее другие компании также начали развивать подобные технологии. В начале года создатели издательства Bloodhound Books запустили Globescribe.ai — сервис перевода художественных текстов, основанный на искусственном интеллекте. Его цель — сделать переводы доступными для авторов, у которых не хватает ресурсов на традиционные методы. Кроме того, Audible, принадлежащая Amazon, объявила о планах использовать искусственный интеллект для полного цикла создания аудиокниг — от перевода до озвучивания.

По данным экспертов, развитие подобных сервисов отражает общий тренд в книжной индустрии: компании все активнее применяют искусственный интеллект для сокращения затрат и ускорения выхода контента на глобальный рынок.

Екатерина Петрова

