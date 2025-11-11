Amazon запустил сервис Kindle Translate для автоматического перевода книг независимых авторов

Авторы смогут переводить свои книги на другие языки без участия переводчика

Amazon запустил новый сервис автоматического перевода Kindle Translate, созданный для авторов, которые публикуются через платформу Kindle Direct Publishing (KDP). Система использует искусственный интеллект и на первом этапе работает в тестовом режиме. Сейчас доступны переводы между английским и испанским языками, а также с немецкого на английский.

По данным компании, меньше 5% книг, размещенных на сайте Amazon, доступны более чем на одном языке. Новый инструмент призван изменить эту ситуацию и помочь авторам расширить аудиторию и увеличить доход. Kindle Translate предоставляет бесплатные услуги перевода для независимых писателей, сохраняя привычный процесс публикации через портал KDP.

Авторы могут выбирать языки перевода, устанавливать цены и публиковать готовые тексты. Amazon отмечает, что переводы проходят автоматическую проверку на точность перед выпуском. После этого авторы решают, хотят ли они просмотреть перевод или сразу опубликовать книгу. Готовые издания появляются в магазине Amazon с пометкой Kindle Translate и возможностью предварительного просмотра фрагментов. Такие книги можно включать в программы KDP Select и Kindle Unlimited.

В компании пояснили, что публикация перевода занимает несколько дней. Сервис ориентирован на то, чтобы упростить доступ к иностранным рынкам для авторов, которым раньше приходилось самостоятельно искать переводчиков и оплачивать их работу. По мнению экспертов, запуск Kindle Translate может изменить рынок независимых публикаций. Технология открывает авторам доступ к международной аудитории без дополнительных затрат, а также повышает общий объем англоязычного и испаноязычного контента.

Некоторые авторы, участвующие в тестировании, сообщили, что сервис помогает им быстро адаптировать свои тексты для читателей в других странах. По их словам, ранее поиск надежного и недорогого перевода был серьезной проблемой.

Ранее другие компании также начали развивать подобные технологии. В начале года создатели издательства Bloodhound Books запустили Globescribe.ai — сервис перевода художественных текстов, основанный на искусственном интеллекте. Его цель — сделать переводы доступными для авторов, у которых не хватает ресурсов на традиционные методы. Кроме того, Audible, принадлежащая Amazon, объявила о планах использовать искусственный интеллект для полного цикла создания аудиокниг — от перевода до озвучивания.

По данным экспертов, развитие подобных сервисов отражает общий тренд в книжной индустрии: компании все активнее применяют искусственный интеллект для сокращения затрат и ускорения выхода контента на глобальный рынок.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова