Объявлен лонг-лист Букеровской премии 2026 года

Семь стран, три континента, самый возрастной кандидат в истории и книга короче 150 страниц

Жюри Букеровской премии 2026 года обнародовало длинный список. В него вошли 13 романов. Судьи отобрали их из 163 книг, которые были изданы в Великобритании и Ирландии с октября 2025 по сентябрь 2026 года. Эксперты назвали выбор «наградой за риск» и заявили, что список предлагает «кое-что для каждого». Председатель жюри подчеркнула:

— Великие книги никогда не писались по единой формуле.

Список охватывает авторов семи национальностей и трех континентов. Тонально книги пестрые: в них соседствуют юмор и душевная боль, сатира и сюрреалистичность. Авторы переосмысливают антиутопию, королевскую хронику, криминальный триллер и университетский роман. Истории говорят о памяти, смертности, метаморфозах и убийстве, о старых жизнях и новых мирах, о границах человеческого понимания, о примирении и возмездии, о том, на что мы идем ради выживания, и о расчетах с прошлым.

В лонг-лист вошли:

Хлоя Аридис «Тень объекта»;

Эмма Клайн «Свитци»;

Макенна Гудман «Елена из Ниоткуда»;

М. Джон Харрисон «Конец всего»;

Марлон Джеймс «Исчезающие»;

Люк Кеннард «Черный мешок»;

Кенан Орхан «Ремонт»;

Ребекка Перри «Да накормим короля»;

Гвендолин Райли «Пальмовый дом»;

Элизабет Страут «То, о чем мы молчим»;

Дуглас Стюарт «Джон из Джона»;

Джамель Уайт «Все эти псы»;

Миссури Уильямс «Вивисекторы».

Самый толстый роман списка — «Исчезающие» Марлона Джеймса. Он насчитывает более 600 страниц. Самый короткий — «Елена из Ниоткуда» Макенны Гудман, в нем чуть больше 140 страниц. Шесть книг укладываются в 250 страниц. Для сравнения: самый короткий победитель за всю историю премии — «В открытом море» Пенелопы Фицджеральд (132 страницы, 1979 год), самый длинный — «Светила» Элеоноры Каттон (832 страницы, 2013 год).

Среди номинантов сразу два прежних лауреата. Дуглас Стюарт взял Букера в 2020 году за роман «Шагги Бейн». Марлон Джеймс победил в 2015-м с «Краткой историей семи убийств». Элизабет Страут уже попадала в шорт-лист в 2022 году и в лонг-лист в 2016-м. М. Джон Харрисон сам работал судьей премии в 2022 году. Если он выиграет, то станет самым возрастным лауреатом — ему 81 год. Пока рекорд принадлежит Маргарет Этвуд, которая получила премию в 79 лет в 2019 году. Самый молодой автор этого списка — 28-летний Джамель Уайт.

Три книги — дебютные романы. «Ремонт» Кенана Орхана вырос из рассказа, который опубликовал журнал Atlantic. «Все эти псы» Джамеля Уайта рисуют криминальный Дублин. «Да накормим короля» Ребекки Перри уже завоевал дебютную премию Waterstones в июле 2026 года. Хлоя Аридис может стать первым автором мексиканского происхождения, получившим Букера. Кенан Орхан — первый номинант турецкого происхождения.

Эксперты подчеркнули: список соединяет смешное и тревожащее, антиутопическую фантастику и домашнюю драму, жесткий реализм и магическую тайну. География историй простирается от Ирландии и Италии до Ямайки и Гебридских островов. Объединяет все тексты, по мнению судей, одно: каждый автор виртуозно направляет силу слов, чтобы перенести читателя в новые места, показать старые места под новым углом и изменить умы.



Екатерина Петрова