Profile Books купило права на новую книгу нобелевского лауреата Дарона Аджемоглу за шестизначную сумму

Новый труд экономиста Дарона Аджемоглу о будущем либеральной демократии выйдет в 2026 году

Издательство Profile Books заключило крупную сделку на издание новой книги нобелевского лауреата по экономике Дарона Аджемоглу. Как сообщает The Bookseller, издательство получило права на книгу «Что случилось с либеральной демократией? Перестройка политики всеобщего процветания». Стоимость контракта составила шестизначную сумму. Права на выпуск для Великобритании и стран Британского содружества были приобретены после аукциона. Книга выйдет в августе 2026 года.

В описании сказано, что автор исследует развитие и спад либеральной демократии. В книге рассматривается, как обещания либерализма — совместное процветание, ценности демократии и свобода познания — работали в разные периоды. Аджемоглу утверждает, что либерализм нужно пересматривать и перестраивать. Он предлагает новую теорию, объясняющую, почему либеральная модель может обеспечивать устойчивое развитие общества.

Представители издательства отмечают, что первая совместная книга Аджемоглу и Profile Books вышла 13 лет назад. Она разошлась тиражом более миллиона экземпляров по всему миру. Эксперты подчеркивают, что исследования автора много лет влияют на обсуждение причин экономического успеха и неравенства. По их словам, новая книга затрагивает проблему политических систем, которые не смогли сохранить обещанное общественное благополучие.

Дарон Аджемоглу работает профессором в Массачусетском технологическом институте. Он — соруководитель инициативы Shaping the Future of Work и исследователь MIT Blueprint Labs. На его счету шесть книг и несколько наград, среди которых медаль Джона Бейтса Кларка, премия Неммерса и премия BBVA за достижения в области экономики. В 2024 году он получил Нобелевскую премию по экономике.

Автор отмечает, что считает сотрудничество с издательством важным. Он объясняет, что книга показывает, как либеральная демократия давала рост, когда уделяла внимание совместному процветанию, местному самоуправлению и участию общества. Аджемоглу пишет, что кризис начался тогда, когда политика и активисты стали отходить от этих принципов. Он надеется, что выводы книги помогут обсуждать будущее политических институтов на фоне усиления антилиберальных движений.

Екатерина Петрова