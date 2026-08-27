Татарстан вошел в топ-10 регионов по интересу к истории России

Советская эпоха вызывает наибольший интерес среди читателей

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Книжный сервис «КИОН Строки» изучил интерес пользователей к книгам по истории страны. Исследование показало, что читатели обращаются к разным периодам. В списке популярных книг есть сюжеты о Древней Руси, Российской империи, Москве и СССР. При этом наибольший интерес вызывает история XX века и советского периода.

Татарстан вошел в десятку регионов с самой большой аудиторией исторической литературы. На жителей республики приходится заметная доля пользователей, которые читают книги об истории России. Регион занял девятое место в общем списке. Выше него оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская область, Свердловская, Новосибирская и Самарская области.

В Татарстане читатели особенно часто выбирали книгу Арсения Котова «Заброшенные города СССР». На нее пришлось 18,8% аудитории исторической литературы республики. Этот результат оказался одним из самых высоких среди регионов, которые вошли в исследование. Выше показатель оказался только в Нижегородской области, где книгу выбрали 19% читателей. В Пермском крае ее доля составила 18,3%, в Башкортостане — 16%, а в Ленинградской области — 14,8%.

Общероссийский рейтинг также возглавили «Заброшенные города СССР». Книгу выбрали 12,4% пользователей из исследованной аудитории. Второе место занял первый том «Истории государства Российского» Николая Карамзина. В десятку также вошли книги о Руси, Российской империи, Москве и советской истории.

Аудитория исторической литературы заметно отличается по полу и возрасту. Мужчины составляют 61% читателей, женщины — 39%. Самую большую возрастную группу формируют пользователи от 45 до 54 лет. На них приходится 27,6% аудитории. Еще 22,5% читателей входят в возрастную группу от 35 до 44 лет. Пользователи от 55 до 64 лет составляют 20,6%. На людей старше 65 лет приходится 11%. Доля читателей от 25 до 34 лет составляет 8,1%, от 18 до 24 лет — 5,3%. Еще 5% аудитории приходится на пользователей младше 18 лет.



Екатерина Петрова