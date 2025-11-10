В Шардже проходит крупнейшая книжная ярмарка стран Глобального Юга

44-я книжная ярмарка в Шардже собрала 2350 издателей и 1300 участников конференции

В Объединенных Арабских Эмиратах открылась 44-я Международная книжная ярмарка в Шардже. Она продлится до 16 ноября и собрала 2350 издателей и экспонентов из 118 стран. В этом году мероприятие проходит под девизом «Между тобой и книгой» и включает около 1200 событий — от конференций и лекций до встреч с писателями. Ярмарка давно стала продолжением Франкфуртского книжного форума и привлекает участников из Африки, Азии, Индии и Ближнего Востока. Для многих издателей это возможность заключить сделки, обменяться правами и укрепить профессиональные связи.

Фестиваль открылся 1 ноября программой обучения издателей, организованной совместно с Нью-Йоркским университетом. В ней принял участие 161 издатель, включая 75 представителей африканских стран. Обсуждались стратегии работы с аудиоконтентом, развитие семейного издательского бизнеса и международные модели продаж и дистрибуции. Среди приглашенных спикеров выступил бывший глава Penguin Random House Маркус Доле, который заявил, что сейчас «лучшее время для книжной индустрии». На следующий день началась конференция издателей Шарджи, где собрались около 1300 руководителей книжных компаний из 106 стран. Программа включала торговлю правами, мастер-классы и круглые столы по темам от искусственного интеллекта до маркетинга и лидерства. В одной из сессий издатель HarperVia рассказал, как продвигать переведенные книги на рынке США, отметив, что Шарджа — хорошая площадка для международного обмена опытом.

По словам участников, главная ценность форума — в личных контактах. Многие приезжают в Шарджу ради общения и новых связей, а не ради крупных контрактов. Однако сделки по продаже прав все же активно заключаются, чему способствует специальная программа перевода. Так, латвийская издательница из Zvaigzne ABC рассказала, что на прошлогодней ярмарке продала права на три книги арабским издательствам и еще две — в Сербию и Северную Македонию.

В числе первых выступающих на конференции была президент Международной ассоциации издателей Гвантса Джобава. Она отметила, что цифровые инструменты и искусственный интеллект помогают издателям снижать издержки и работать эффективнее, но подчеркнула, что вопросы защиты авторских прав в контексте ИИ остаются нерешенными. Эксперты согласились, что борьба за соблюдение авторских прав будет продолжаться. Глава Книжного управления Шарджи и дочь правителя эмирата Шарджа Бодур бинт Султан аль-Касими напомнила о необходимости сотрудничества внутри индустрии в условиях стремительных перемен. Она отметила, что «будущее издательского дела не будет написано одной только технологией, оно зависит от наших решений». Гостем ярмарки в этом году стала Греция.

В рамках форума состоялось интервью с бывшим генеральным директором Penguin Random House и нынешним руководителем компании Authors Equity Мадлен МакИнтош. Она рассказала о модели, по которой издательство делит доход с авторами. Компания работает чуть больше года и в 2024 году получила 15 млн долларов дохода. Самой успешной книгой стала Don’t Believe Everything You Think Джозефа Нгуена. Следующая его книга The Overthinker’s Guide to Making Decisions выйдет 11 ноября. Сейчас в Authors Equity работает 12 сотрудников, а часть задач выполняют внештатные специалисты. Компания использует искусственный интеллект для маркетинга и стратегического планирования, но, как подчеркнула МакИнтош, все результаты проходят обязательную проверку людьми. По ее словам, «если оставить ИИ без контроля, он способен на очень странные решения».

Форум в Шардже остается одним из крупнейших книжных событий в регионе, где встречаются издатели из стран Глобального Юга, обсуждая перевод, цифровизацию и будущее книжного рынка.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова