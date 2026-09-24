Татарстан попал в топ-10 регионов по сумме кредитов, выданных бизнесу

«Реальное время» составило рейтинг субъектов России по сумме и задолженности

Фото: Реальное время

Татарстан занял седьмое место в рейтинге регионов России по сумме кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. По итогам января — июля 2026 года этот объем в республике достиг 1,7 трлн рублей. Причем из данной суммы 39,4 млрд рублей составила просроченная задолженность по займам — это восьмое место в топе по указанному показателю. Кто оказался в лидерах и аутсайдерах рейтинга по приведенным параметрам и какой объем кредитов выдан в республике в иностранной валюте — в материале «Реального времени».

В Москве сумма выданных кредитов оказалась больше, чем во всех регионах, занявших 2—10-е места

В 10 регионах России совокупная сумма кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям по итогам января — июля 2026 года, достигла 1 трлн рублей и выше. Максимальный показатель — у Москвы: 32,3 трлн рублей, следует из документации Центробанка РФ.

На втором месте рейтинга по этому критерию расположилась Московская область с результатом в 5,7 трлн рублей, что почти в шесть раз меньше, чем в Москве. На третьем — Санкт-Петербург, где объемы выдач оказались на 300 млрд меньше, чем у Мособласти (5,4 трлн). Четвертое место занял Краснодарский край — 3,5 трлн, или на 1,9 трлн рублей меньше, чем в культурной столице. Пятое место досталось Ленинградской области — 3,1 трлн рублей. Это на 400 млрд рублей меньше краснодарского показателя.

На шестом месте — Свердловская область (2,3 трлн, или на 800 млрд рублей меньше, нежели в Ленобласти), седьмое место — за Татарстаном (1,7 трлн, или на 600 млрд рублей меньше в сравнении с предыдущей областью).

Реальное время / realnoevremya.ru

На 8—10-м местах топа — Ямало-Ненецкий автономный округ (1,1 трлн), Пермский край (1,1 трлн) и Тульская область (1 трлн). У обладателей последних трех мест объемы выданных кредитов оказались на 600—700 млрд рублей меньше, чем в Татарстане.

Отметим, что в Москве сумма выданных кредитов оказалась на 29,8% больше, чем во всех регионах, занявших 2—10-е места (совокупно в девяти субъектах из топовой десятки выдали займов на 24,9 трлн рублей).

В целом по России по итогам первых семи месяцев 2026 года объем кредитов, предоставленных юрлицам и ИП, составил 80,3 трлн рублей.

Меньше всего выдали кредитов в Ингушетии

Меньше всего кредитов выдали в Ингушетии (6,9 млрд). Опережает ее с отрывом в 2,2 млрд рублей Тыва (9,1 млрд), а еще выше расположилась Еврейская автономная область — 15,6 млрд (на 6,5 млрд рублей больше, чем в Тыве).

Небольшие объемы выдач зафиксированы в Хакасии (22,1 млрд), Севастополе (24,4 млрд), Ненецком автономном округе (29,3 млрд), Кабардино-Балкарии (31,5 млрд), Калмыкии (31,6 млрд), на Алтае (40,5 млрд) и в Карелии (42,8 млрд).

Реальное время / realnoevremya.ru

Добавим, что в Карелии объем выданных займов оказался в 6,2 раза больше, чем в Ингушетии. Однако московские объемы выдач в 754 раза превышают показатели Карелии и в 4 681 раз — Ингушетии.

Наибольший объем просрочек по кредитам — у Москвы

На 85-м месте в рейтинге регионов с наибольшим объемом просроченной задолженности по кредитам снова оказалась Москва (1,6 трлн). Причем доля просрочки в столице составила почти 5% от совокупной суммы предоставленных займов. На 84-м месте — Московская область (187,4 млрд, или почти 3,29% от общей суммы). На 83-м — Ростовская область с результатом 144,8 млрд рублей, что составляет 14,48% от объема всех выдач.

На 82-м месте — Санкт-Петербург, где сумма просроченной задолженности оценивается регулятором в 133,7 млрд (2,46%). На 81-м — Калининградская область — 76,9 млрд (11,43%).

Реальное время / realnoevremya.ru

80-е место — у Краснодарского края — 74,2 млрд рублей (2,12% — минимальная доля в приведенном антитопе-10), 79-е — за Новосибирской областью — 42 млрд рублей (6,91% — максимальная доля из представленной десятки регионов). На 78-м месте оказался Татарстан, где зафиксирована просрочка на 39,4 млрд рублей (2,32%).

На последних местах списка — Красноярский край (33,8 млрд, 4,41%) и Кемеровская область — Кузбасс (32,8 млрд рублей, 5,8%).

В целом по России 3,1 трлн рублей пришлось на просроченную задолженность по выданным займам. Это 3,9% от общего объема предоставленных кредитов.

Меньше всего просроченной задолженности — у Чукотки

Наименьший объем просрочек зафиксирован у Чукотки (61 млн рублей, или менее 0,015% от совокупной суммы выданных займов). Далее в рейтинге — Еврейская автономная область (256 млн, 1,64%) и Магаданская область (547 млн, 0,27%).

Суммы просроченной задолженности перевалили за 1 млрд рублей у Тывы (1,2 млрд, 13,3%), Ингушетии (1,3 млрд, 18,9%), на Алтае (1,5 млрд, 3,78%), в Адыгее (1,5 млрд, 2,02%) и Псковской области (1,5 млрд, 1,98%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Еще в данном топе оказались Республика Хакасия (1,58 млрд, 7,15%) и Камчатский край (1,6 млрд, 0,66%).

Татарстан — на 54-м месте по объему кредитов, выданных в иностранной валюте

Отдельно про Татарстан следует упомянуть, что республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе по объему выданных кредитов. На втором месте по округу — Пермский край (1,1 трлн), а на последнем — Марий Эл (91,9 млрд). По сумме просроченной задолженности регион тоже лидер в ПФО.

Еще в республике выдано кредитов в иностранной валюте в сумме, эквивалентной 965 млн рублей. По данному показателю регион занял лишь 54-е место. Наибольшие суммы — у Москвы (эквивалентно 2,7 трлн), а наименьшие — у Костромской области (22 млн). За 22 субъектами РФ вообще не числится кредитов, выданных «не в рублях».

При этом Татарстан вошел в число российских субъектов, где нет просроченной задолженности по займам, выданным в иностранной валюте (в целом в России насчитывается 75 таких регионов).