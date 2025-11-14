Barnes & Noble выбрала роман «Глаза Моны» книгой 2025 года

В голосовании участвовали сотрудники 700 магазинов

Фото: Реальное время

Barnes & Noble объявила роман «Глаза Моны», вышедший в России в издательстве Corpus, книгой 2025 года. Об этом сообщили представители сети. Выбор сделали продавцы более чем 700 магазинов в США. Сотрудники голосовали за книгу, которую им было «проще всего рекомендовать покупателям» и за которую они «были готовы поручиться».

Сеть также подвела итоги в других категориях. Книгой-подарком года стала Good Things Сэмин Носрэт. В детской категории голоса разделились. Титул получили сразу два произведения: I Am Rebel Росса Монтгомери и Growing Home Бет Ферри. В финальный список претендентов на основную награду вошло несколько книг. Среди них «Рассвет жатвы» Сьюзен Коллинз, Katabasis Р. Ф. Куанг, Mother Mary Comes to Me Арундати Рой и Buckeye Патрика Райана. Эксперты отмечают, что финальный набор показал интерес читателей к крупным авторам и сильным релизам от ведущих американских издательств.

Представители сети добавили, что роман «Глаза Моны» постепенно набирал аудиторию. Его продажи росли благодаря рекомендациям сотрудников магазинов и читателей. По словам руководства, книга привлекла внимание простым сюжетом о семье, повседневности и воспоминаниях, которые формируют опыт человека.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова