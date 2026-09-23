Жюри Букера-2026 назвало шесть финалистов: Марлон Джеймс, Дуглас Стюарт и Элизабет Страут в списке

Букер-2026 объявил шорт-лист, в который вошло шесть романов. Среди них два автора — экс-лауреата

Жюри Букеровской премии 2026 года объявило шорт-лист. В него вошли шесть романов. Эксперты выбрали их из 13 книг длинного списка. Длинный список составили из 163 произведений, которые вышли в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года.

В шорт-лист попали:

«Конец всего» — М. Джон Харрисон

«Исчезающие» — Марлон Джеймс

«Черный мешок» — Люк Кеннард

«Да накормим короля» — Ребекка Перри

«О чем мы никогда не говорим» — Элизабет Страут

«Джон, сын Джона» — Дуглас Стюарт

Победителю вручат 50 тыс. фунтов. Каждый финалист получит 2,5 тыс. фунтов.

Более 55 лет премия формирует канон англоязычной литературы XX и XXI веков.

Книги охватывают разные жанры. Здесь есть антиутопия и реализм, сатира на университет и исторический роман. Авторы говорят о семье, идентичности, стыде, любви, одиночестве и выживании. Тексты соединяют личное и политическое. Жюри отметило диапазон тона: от комического до тревожного, от странного до бытового. По их словам, в книгах встречаются герои из разных стран и разных веков.

Шорт-лист представляют четыре страны: Англию, Шотландию, Ямайку и США. В список вошли два прежних лауреата Букера — Марлон Джеймс и Дуглас Стюарт. Марлон Джеймс взял премию в 2015 году за «Краткую историю семи убийств». Дуглас Стюарт победил в 2020 году с романом «Шагги Бейн». Элизабет Страут попадала в финал трижды. Половину списка занимают авторы, которые впервые дошли до шорт-листа Букера.

Имя победителя назовут 9 ноября 2026 года на церемонии в лондонском Old Billingsgate.



Екатерина Петрова