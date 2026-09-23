Жюри Букера-2026 назвало шесть финалистов: Марлон Джеймс, Дуглас Стюарт и Элизабет Страут в списке
Букер-2026 объявил шорт-лист, в который вошло шесть романов. Среди них два автора — экс-лауреата
Жюри Букеровской премии 2026 года объявило шорт-лист. В него вошли шесть романов. Эксперты выбрали их из 13 книг длинного списка. Длинный список составили из 163 произведений, которые вышли в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года.
В шорт-лист попали:
- «Конец всего» — М. Джон Харрисон
- «Исчезающие» — Марлон Джеймс
- «Черный мешок» — Люк Кеннард
- «Да накормим короля» — Ребекка Перри
- «О чем мы никогда не говорим» — Элизабет Страут
- «Джон, сын Джона» — Дуглас Стюарт
Победителю вручат 50 тыс. фунтов. Каждый финалист получит 2,5 тыс. фунтов.
Более 55 лет премия формирует канон англоязычной литературы XX и XXI веков.
Книги охватывают разные жанры. Здесь есть антиутопия и реализм, сатира на университет и исторический роман. Авторы говорят о семье, идентичности, стыде, любви, одиночестве и выживании. Тексты соединяют личное и политическое. Жюри отметило диапазон тона: от комического до тревожного, от странного до бытового. По их словам, в книгах встречаются герои из разных стран и разных веков.
Шорт-лист представляют четыре страны: Англию, Шотландию, Ямайку и США. В список вошли два прежних лауреата Букера — Марлон Джеймс и Дуглас Стюарт. Марлон Джеймс взял премию в 2015 году за «Краткую историю семи убийств». Дуглас Стюарт победил в 2020 году с романом «Шагги Бейн». Элизабет Страут попадала в финал трижды. Половину списка занимают авторы, которые впервые дошли до шорт-листа Букера.
Имя победителя назовут 9 ноября 2026 года на церемонии в лондонском Old Billingsgate.
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