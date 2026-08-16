Жители ПФО стали чаще покупать книги с участием ИИ

Продажи за семь месяцев выросли в 3,2 раза

Книжный сервис «Литрес» и исследовательское агентство Magram MR изучили отношение россиян к книгам, фильмам, музыке и изображениям, которые полностью или частично создают нейросети. В июле 2026 года они опросили более 1100 человек старше 18 лет. Отдельно исследователи рассмотрели жителей Приволжского федерального округа. Опрос показал, что большинство из них спокойно относятся к использованию искусственного интеллекта в творчестве, но при выборе между похожими произведениями многие готовы заплатить больше за работу человека.

Положительное отношение к контенту с применением ИИ высказали 62% участников из ПФО. В эту группу вошли 35% респондентов, которые считают нейросети новым этапом развития творчества. Остальные участники этой группы скорее положительно оценивают такой контент, но не связывают его появление с отдельным этапом развития искусства.

При этом интерес к технологиям не отменяет ценность человеческого труда. 51% опрошенных готов заплатить больше за аналогичное произведение, если его создал человек. Еще 38% не готовы переплачивать за такой контент. Разница показывает, что отношение к ИИ зависит не только от самого факта его использования, но и от цены произведения.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Данные продаж «Литрес» показывают, что спрос на книги, которые digital-авторы создают с применением ИИ, растет. Для анализа сервис отобрал 100 авторов, которые за последние шесть месяцев опубликовали больше всего произведений. Каждый из них выпустил не менее 150 книг, при этом исследователи не учитывали черновики и публикации отдельных глав. С января по июль 2026 года продажи произведений этих авторов принесли более 5 млн рублей. Выручка выросла в 3,2 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Таким образом, рост интереса к книгам с использованием ИИ отражается не только в опросах, но и в фактических продажах.

Отдельно «Литрес» изучил рынок книг, которые авторы озвучили с помощью искусственного интеллекта. За первое полугодие 2026 года выручка от таких произведений превысила 22 млн рублей. За год показатель увеличился на 49%. В расчет вошли все модели монетизации.



Екатерина Петрова