Сингапур начал платить за чтение книг: 1 сингапурский доллар за 50 сессий в день

Эксперты считают, что это подходит тем, кто перестал читать

Фото: Роберт Салимов

Сингапур запустил программу, которая платит гражданам за чтение книг, пишет The Guardian. В этом месяце власти запустили эту инициативу с простой механикой: человек читает книгу и отмечает время на государственном сайте. Система начисляет деньги. Чтобы получить один сингапурский доллар (0,59 фунта), участник должен набрать 50 сессий чтения. Каждая сессия длится минимум 15 минут. Система разрешает только одну запись в день. То есть человек тратит минимум 750 минут на чтение ради одного доллара.

Эксперты говорят: некоторые дети сильно реагируют на деньги. Все дети в какой-то степени отвечают на награды. Для молодых людей схема может дать эффект и запустить привычку читать. Повторение действия помогает человеку перевести чтение в автоматический режим. Если участник находит чтение приятным, привычка закрепляется. Но для некоторых денежная награда означает, что человек читает только ради внешней выгоды. Когда деньги исчезают, чтение тоже останавливается. Главный вопрос: поможет ли схема создать привычку, которая сохранится без награды.

Заработок в схеме низкий. Но это не значит, что схема не сработает. Поведенческая наука показывает, что стимулы не всегда действуют пропорционально денежному вознаграждению. Один доллар каждые несколько недель не компенсирует время. Платеж работает скорее как триггер, а не как зарплата. Когда человек отмечает чтение и накапливает баллы, он сразу получает сигнал: поведение заметили, серия продолжается, цель приближается. Как только человек начал читать, внутренняя награда может взять верх.

Кроме этого, эксперты указывают, что краткосрочная награда имитирует дофаминовый отклик от скроллинга. Игровой элемент может сработать не слабее денежного. Пятнадцатиминутная ежедневная цель, которую человек встраивает во время в пути или перед сном, плюс серии и видимый прогресс могут поддержать схему. Такой подход годится тем, кто перестал читать. Если человек уже читает, небольшая награда может подтолкнуть его читать больше. Если человек хочет начать читать, но по каким-либо причинам откладывает, награда закрывает разрыв между намерением и действием.



Екатерина Петрова