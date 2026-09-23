До 12 млн за студию: переплата по ипотеке в Казани достигает почти три цены жилья

Эксперты — о том, как банки определяют величину процентной ставки по кредиту и как правильно гасить жилищный заем досрочно

Фото: Артем Дергунов

На сегодняшний день рыночные ставки по ипотеке начинаются от 16,9—18,4% годовых, следует из предложений банков. При таких процентах платеж за квартиру-студию в Казани составит минимум 34,2 тыс. рублей, а за частный дом — от 65,5 тыс. рублей в месяц. Тем не менее, согласно статистике ЦБ, россияне, в том числе татарстанцы, направляют все больше средств на досрочное погашение жилищного займа. Во сколько обойдется купленная недвижимость с учетом переплаты банку, как кредитные организации определяют величину процента и как правильно погашать ипотеку досрочно — в материале «Реального времени».

За квартиру-студию за 3,3 млн рублей переплата составит почти 6 млн

На сегодняшний день рыночные ставки по ипотеке начинаются от 16,9—18,4% годовых, следует из предложений банков. Причем при таких расценках платеж по жилищному кредиту за квартиру-студию на вторичном рынке в Казани ориентировочной стоимостью 3,3 млн рублей (объявление опубликовано на одном из сайтов, — прим. ред.) составит минимум 34,2 тыс. рублей в месяц. Расчет произведен на ипотечном калькуляторе при условии минимальной ставки в 16,9%, наличия первоначального взноса в 1 млн рублей (30% от общей стоимости жилья) и сроке кредитования на 20 лет.

Для справки: по данным Центробанка России от июля 2026 года, средневзвешенная ставка по ипотеке у российских заемщиков составила 10,53%, а средний срок кредитования — 23 года 4 месяца. Однако в зависимости от конкретного региона эти данные корректируются. Например, в Татарстане средний срок жилищного кредита достиг 23 лет 11 месяцев, а ставка — 10,85% годовых в среднем.

Реальное время / realnoevremya.ru

Отметим, что если суммировать все платежи за весь срок ипотеки на «малосемейку», а также «плюсовать» первоначальный взнос, то с учетом процентов владелец отдаст 9,2 млн рублей — почти три изначальных стоимости приобретенного жилья.

Причем если оформлять ипотеку на 30 лет, то при аналогичных условиях платеж уменьшается ориентировочно до 33,2 тыс., а итоговая сумма выплат (основной долг + проценты) составит 12,9 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Более того, согласно опубликованным предложениям, ставки по ипотеке на частный дом выше, чем на городское жилье. Так, платеж за «деревянное строение» в черте города ориентировочной стоимостью 6 млн рублей начинается от 65,5 тыс. рублей в месяц. Расчеты указаны при внесении «первоначалки» в сумме 1,8 млн рублей (30% от стоимости недвижимости), сроке кредитования на 20 лет и ставке 18,4%.

Совокупная выплаченная сумма при таком раскладе составит 17,5 млн рублей, что эквивалентно почти трем домам описанной стоимости.

В случае когда покупатель берет аналогичное жилье в ипотеку на 30 лет, платеж снижается до 64,1 тыс., а в итоге человек выплатит почти 25 млн рублей.

«Банку будет проще продать квартиру, чем дом»

Любой банк определяет величину ипотечной ставки исходя из трех факторов. Первый — цена ресурсов, которые использует кредитная организация, иными словами, тех ставок, которые она привлекает на финансирование, сообщил «Реальному времени» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

Второй критерий — необходимость покрытия собственных расходов и формирования собственной прибыли.



— Третий фактор — уровень риска, который банк на себя берет. Речь идет о риске, связанном с возможностью непогашения кредита со стороны заемщика. Отмечу, что, чем выше такой риск, тем дороже будет ипотека для россиянина, — объяснил экономист.

Он также подчеркнул, что ипотечные ставки на частный дом превышают ставки на городскую недвижимость как раз в связи с повышенными рисками.

— Дело в том, что городская квартира, как правило, более ликвидна. Если заемщик не сможет расплатиться по кредиту, то банку будет проще продать квартиру, чем дом, — описал ситуацию экономист.

«В самом начале срока основная доля в платеже по ипотеке приходится на проценты»

Согласно статистике регулятора, жители России в апреле — июне 2026-го направили 404,7 млрд рублей на досрочное погашение ипотеки, что на 17,7% больше относительно января — марта текущего года.

В топ-5 регионов, где заемщики отдавали самые большие суммы на «досрочку», вошли Москва (67,4 млрд), Санкт-Петербург (25 млрд), Краснодарский край (13,1 млрд), Татарстан (13 млрд) и Свердловская область (13 млрд). Причем у татарстанцев сумма, направляемая на упомянутые цели, увеличилась на 14,23%, или на 1,6 млрд, относительно первого квартала того же года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Решение о досрочном погашении ипотеки, как правило, принимается исходя из характера и финансовых возможностей человека, а также процентных ставок по самому кредиту, поэтому этот вопрос является очень индивидуальным. Об этом «Реальному времени» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.



— Однако стоит понимать, что в самом начале срока у вас основная доля в платеже по той же ипотеке приходится на проценты, а не на погашение самого долга. Именно поэтому если вы сразу будете стараться как можно скорее закрыть кредит, то начнете просто платить банку проценты, пока не доберетесь до основной суммы задолженности. На досрочное погашение имеет смысл переходить, когда большая доля платежа уже идет на погашение основного долга, — сказал собеседник издания.

А вот выбор между уменьшением срока или платежа с точки зрения переплаты процентов значения не имеет, подчеркнул он. Тут также все зависит от жизненных обстоятельств или психологии человека, резюмировал экономист.