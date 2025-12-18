Названы самые популярные книги среди жителей Татарстана
В топе оказались произведения Агаты Кристи, Федора Достоевского, Михаила Булгакова и других известных авторов
Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировала продажи книг за 2025 год и выявила топ-50 самых популярных произведений среди жителей Татарстана.
В список вошли как современные бестселлеры, так и классические произведения мировой литературы. Среди лидеров — книги Гэнки Кавамуры, Джона Стрелеки, Марии Корелли и Лорана Гунеля. Также в топе оказались произведения Агаты Кристи, Федора Достоевского, Михаила Булгакова и других известных авторов.
Анализ показал, что жители Татарстана отдают предпочтение разнообразным жанрам, от детективов и фантастики до классической литературы и психологической прозы.
