Почти полтора миллиона человек посетили книжную ярмарку в Шардже

На ярмарку в Шардже приехали 1,4 млн человек и почти 1600 издателей провели 3321 встречу по правам

Книжная ярмарка в Шардже привлекла 1 400 730 посетителей, пишет Publishers Weekly. Участники приехали из 206 стран. Мероприятие проходило 12 дней. Организаторы сообщили, что в ярмарке участвовали 2 350 издателей и экспонентов из 118 стран. Во время двухдневной конференции для издателей работали 1 599 компаний. Они провели 3 321 встречу по правам. Эксперты отмечают, что интерес к сделкам вырос, а участники активно расширяли каталоги.

На конференции библиотек, которую организовали совместно с Американской библиотечной ассоциацией, собрались 400 специалистов из 30 стран. Они обсуждали роль библиотек и развитие сервисов для местных сообществ. Отдельно прошла обучающая программа для издателей из арабских и африканских стран. Ее провели совместно с Нью-Йоркским университетом. В программу вошел 161 участник из 18 государств. Из них 75 — издатели из стран Африки.

Организаторы сообщили, что почетным участником стал египетский писатель и драматург Мохамед Салмави. Его отметили как культурную персону года. Почетным гостем выступила Греция. Среди приглашенных гостей были также Уилл Смит, египтолог Захи Хавасс, физик Карло Ровелли и лауреат Букеровской премии Пол Линч. Эксперты отмечают, что присутствие международных участников усилило интерес к программе.

Организаторы заявили, что в этом году сделали акцент на читателях и роли знаний. Они подчеркнули, что приезд гостей из почти 200 стран подтверждает статус Шарджи как международной площадки для культурного обмена.

Екатерина Петрова