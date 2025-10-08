Историка и исследователя русской кухни Павла Сюткина задержали

Против него возбуждено уголовное дело за распространение ложной информации о ВС РФ

Фото: Максим Платонов

Историка и исследователя русской кухни Павла Сюткина задержали 8 октября в Москве. Об этом сообщила его жена Ольга на своей страничке в Facebook*.

Согласно сообщению столичного управления СК, против Сюткина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

— Наш канал временно закрывается от кулинарных и исторических публикаций. Только подробности о задержании. С адвокатом пока не разговаривала. Как только будут подробности — буду писать, — сообщила жена блогера.

Также Ольга сообщает, что 8 октября будет избрана мера пресечения, защита планирует настаивать на домашнем аресте.

Наталья Жирнова