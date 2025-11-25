Редкий выпуск Superman No.1 1939 года стал рекордным лотом на аукционе и ушел за $9,12 млн

Комикс нашли на чердаке дома в Северной Калифорнии

Комикс Superman No.1, найденный в 2024 году на чердаке дома в Северной Калифорнии, продали за $9,12 млн, пишет The Guardian. Это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за комикс. Лот стал рекордным и превысил показатель прошлого года, когда копия Action Comics No.1 в оценке 8,5 ушла за $6 млн.

Издание Superman No.1 вышло в 1939 году. Это был первый самостоятельный выпуск героя, который ранее появился в Action Comics. Комикс стал первым случаем, когда персонаж получил собственную серию сразу после дебюта.

Копию обнаружили три брата, разбирая вещи умершей матери. Она купила выпуск в возрасте девяти лет, когда жила в Сан-Франциско. По их словам, она много лет говорила о «редких комиксах», но семья так и не могла найти их до прошлого года. Экземпляр пролежал в коробке под стопкой старых газет. Несмотря на то, что комикс хранился на чердаке, его состояние оказалось почти идеальным. Эксперты оценили его в 9,0 баллов по десятибалльной шкале. Таких копий крайне мало: известно только семь, которым присвоен балл 6.0 или выше.

Первый тираж Superman No.1 составил 500 тыс. экземпляров. Позже вышли тиражи 250 тыс. и 150 тыс. Невысокая сохранность объясняется тем, что в издании был купон, предлагающий детям вырезать обложку и использовать ее как постер.

Эксперты называют Superman No.1 одним из трех ключевых комиксов наряду с Action Comics No.1 и Detective Comics No.27, где впервые появился Бэтмен. Представители аукционного дома отметили, что этот выпуск имеет значимую историю и стал важным событием для рынка коллекционной продукции.

Создателями Супермена были подростки из Кливленда Джерри Сигел и Джо Шустер. Они придумали героя в 1933 году и продали права издательству DC за $130, получив по $10 за страницу.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова