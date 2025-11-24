Spotify расширил сервис аудиокниг на четыре страны Северной Европы

Сервис начал работу на рынках аудиокниг Швеции, Финляндии, Дании и Исландии с каталогом в 300 тыс. изданий

Spotify запустил сервис аудиокниг в Швеции, Финляндии, Дании и Исландии, пишет Publishers Weekly. Компания вывела услугу на рынок, где цифровое аудио занимает более половины потребления и где подписки на аудиокниги давно существуют. Каталог включает 300 тыс. тайтлов. В него вошли более 60 тыс. изданий на местных языках: около 29 тыс. на датском, более 25 тыс. на шведском и свыше 19 тыс. на финском.

Компания расширила сервис на территории, где уже работают крупные игроки. Среди них сервисы Storytel и BookBeat. Эксперты отмечают, что Spotify договорился о поставках контента с издательскими структурами этих компаний. Они считают, что запуск стал тестом для новой стратегии Spotify на рынках с высоким потреблением аудио. Spotify рассчитывает привлечь новую аудиторию за счет широкой базы Premium-подписчиков. По их оценкам, число активных пользователей Spotify в регионе превышает количество подписчиков местных сервисов аудиокниг.

С запуском в Северной Европе компания предложила тариф Audiobooks Plus. Добавка дает 20 часов прослушивания сверх 12 часов, которые входят в стандартную подписку Premium. Пользователи могут докупить дополнительные часы или приобрести книги отдельно.

Компания продолжает переговоры о запуске сервиса в Норвегии. Эксперты считают, что соглашение возможно, но сроки пока не названы.

Spotify делает ставку и на англоязычный каталог. В компании рассчитывают, что книги британских и американских авторов найдут аудиторию в регионе. Эксперты объясняют это сильной читательской традицией и большим числом местных издательств, которые выпускают переводы и оригинальные издания.

Екатерина Петрова