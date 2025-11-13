Издатели Африки объединяются для защиты прав и локального рынка книг

Африканские издатели требуют признания разнообразия континента и борются с пиратством

Издатели из разных стран Африки заявили о росте внутреннего книжного рынка и одновременно о проблеме восприятия континента как единого культурного пространства. Они отмечают, что международные компании часто рассматривают Африку как одну страну и игнорируют различия между 54 государствами. На конференции в Шардже руководитель издательства Narrative Landscape Press из Лагоса сравнил подход западных компаний к африканской литературе с образом вымышленной страны Ваканды из фильма «Черная пантера». По его словам, даже аудиокниги, созданные для международной аудитории, нередко записываются с искусственным «африканским акцентом», которого в реальности не существует. Издатели считают, что это отражает более глубокую проблему — стремление подгонять африканские тексты под ожидания Запада, а не под реальные культурные контексты.

Эксперты отметили, что за последние 20 лет на континенте сформировался самостоятельный литературный рынок. Многие издатели больше не ориентируются на США и Европу, а пишут и выпускают книги для местных читателей. Это усилило внутренний спрос и улучшило качество изданий. Исследование ЮНЕСКО, опубликованное в мае 2025 года, подтверждает, что африканская издательская инфраструктура постепенно развивается, но остается слабее западной. В странах вроде Нигерии издатели вынуждены самостоятельно строить цепочку продаж, поскольку отсутствует развитая сеть дистрибьюторов и библиотек. При этом из-за высокой стоимости печати многие книги производятся в Китае и Индии.

Ситуацию осложняют кадровые проблемы. После эпидемии Эболы 2014 года часть специалистов покинула отрасль, а пандемия COVID-19 изменила формат работы: сотрудники предпочитают дистанционные форматы, что ослабляет командное взаимодействие и обучение.

Отдельная проблема — торговые тарифы. Несмотря на международное соглашение 1950 года, освобождающее культурные товары от пошлин, африканские правительства периодически вводят налоги на книги. В Эфиопии в 2017 году действовал 36-процентный сбор, который отменили только после подписания соглашения о свободной торговле. В Нигерии во время финансового кризиса 2014 года власти добавили 25% пошлины и 10% сбора, из-за чего книги стали дороже и стимулировали рост пиратства. Пиратство остается одной из главных угроз. По словам издателей, оно все чаще переходит в цифровую среду. После анонса автобиографии нигерийского миллиардера Феми Отедолы Making It Big летом 2025 года на Amazon появилось 53 поддельные версии книги, включая несанкционированные переводы.

Для борьбы с этим африканские издатели создают систему трансграничных лицензий. Компании из Нигерии, Кении и других стран обмениваются правами и печатают книги локально, чтобы снизить затраты и ограничить пиратство. Этому способствует развитие финансовой инфраструктуры — Панафриканская платежная система уже объединяет 18 стран, позволяя проводить расчеты без участия SWIFT. С 2026 года заработает Африканская континентальная зона свободной торговли.

Некоторые государства — Нигерия с 2015 года, Кения с 2017-го — приняли законы, позволяющие использовать интеллектуальную собственность как залог. Однако пока таких сделок немного: не хватает регулирующих механизмов и брокеров.

Африканские издатели также активно осваивают новые форматы. Narrative Landscape Press выпустило первый аудиопроект в 2025 году — роман Dream Count писательницы Чимаманды Нгози Адичи, созданный совместно с местной студией Genti Audio. Компания развивает литературное агентство и сотрудничает с европейскими издательствами, заинтересованными в переводах и экранизациях африканских историй.

Эксперты отмечают, что международное сообщество до сих пор воспринимает африканский рынок через англоязычные издания. Между тем на континенте активно работают франко-, португало— и испаноязычные издатели, а также десятки локальных языковых групп, чьи книги редко попадают в международный оборот. Одним из примеров успешного локального издательства называют Masobe Books, основанное в Лагосе в 2017 году. За восемь лет компания выпустила около 200 книг. Название издательства происходит из языка исоко и означает «Давайте читать».

По словам африканских издателей, они больше не стремятся объяснять свои тексты западной аудитории. Основная цель — писать для своих читателей. Они уверены, что подлинные истории найдут понимание во всем мире.

Екатерина Петрова