Марий Эл стала одним из лидеров по продажам любовных романов

Примечательно, что Татарстана нет в этом рейтинге

Фото: Екатерина Петрова

По данным сети книжных магазинов «Читай-город» лидером по популярности любовных романов стала Сахалинская область, где доля романтической литературы достигла 14% от общего объема книжных продаж. Прошлогодний лидер — Республика Адыгея — опустилась на седьмую позицию в рейтинге.

Исследование также показало, что на второй строчке по популярности любовных романов расположилась Республика Марий Эл, соседствующая с Татарстаном. Примечательно, что второго нет в рейтинге сети.

Основным потребителем романтической литературы остается молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Самым востребованным автором среди читателей стала Анна Джейн, чьи книги разошлись тиражом более 200 тысяч экземпляров за год. Среди наиболее популярных произведений лидируют работы Анны Джейн, а также классические романы Николаса Спаркса. В топ продаж вошли как современные российские авторы, так и признанные мастера романтического жанра.

Напомним, что продажи русской классики в 2025 году превысили 1,35 млн экземпляров.

Наталья Жирнова