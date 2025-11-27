Книги о Ближнем Востоке стали лауреатами Национальной книжной премии США

Жюри премии отметило работы о конфликте в Газе и истории региона

Омар Эль Аккада. Фото: Karsten Moran / скриншот с сайта The New York Times

Книги, посвященные истории и современной ситуации на Ближнем Востоке, получили Национальные книжные премии США, пишет The New York Times. В категории нон-фикшн победила работа Омара Эль Аккада One Day, Everyone Will Have Always Been Against This. Автор много лет жил в разных странах региона и в речи подчеркнул, что писал текст на фоне событий в Газе. Он заявил, что наблюдал последствия обстрелов и не может воспринимать награду как повод для праздника. Он также отметил, что налоговые средства граждан США идут на действия, которые он описывает.

В категории художественной литературы победил роман Рабиха Аламеддина The True True Story of Raja the Gullible (and His Mother). Главный герой книги — 63-летний учитель из Бейрута, который живет вместе с матерью. В категории литературы для подростков победил Дэниел Найери с романом The Teacher of Nomad Land: A World War II Story о двух детях в Иране во время Второй мировой войны.

В категории «переводная литература» победила Габриэла Кабесон Камара с романом We Are Green and Trembling. Она выступила на испанском языке, а ее переводчик отметил, что это сделано намеренно, чтобы подчеркнуть право на выбор языка. Роман отчасти основан на биографии исследовательницы XVII века, которая жила под мужским именем. Премию за поэзию получила Патриша Смит за сборник The Intentions of Thunder: New and Selected Poems. На сцене она говорила о матери, которую вспоминала и как строгого родителя, и как человека, который позже утратил силы. Она рассказала, как в детстве пыталась изменить оттенок кожи, и отметила, что сейчас обращается к опыту своих предшественников, чтобы понять собственную историю.

Фонд Национальной книжной премии также вручил две награды за вклад в литературу. Медаль за выдающийся вклад получил Джордж Сондерс, автор 13 книг. Он поблагодарил всех, кто читал или собирался прочитать его работы, и с иронией отметил даже тех, кто говорил, что знаком с его текстами, хотя не открывал их. Награду за работу на благо литературного сообщества получила Роксана Гей. Она много лет занимается издательскими проектами, пишет и продвигает авторов, чьим голосам не всегда находилось место в индустрии. В своей речи она призвала участников рынка расширять представительство и не рассматривать литературу как сферу с ограниченными возможностями для новых авторов.

Национальная книжная премия существует с 1950 года и отмечает книги, изданные в США. Среди прежних лауреатов — Уильям Фолкнер, Ральф Эллисон, Джесмин Уорд и Персиваль Эверетт.

Екатерина Петрова