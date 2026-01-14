Ребенок писательницы Чимаманды Нгози Адичи умер после МРТ в Лагосе, власти начали расследование

Писательница обвинила частную клинику в Лагосе в смерти 21-месячного сына после передозировки седативного препарата

Нигерийская писательница Чимаманда Нгози Адичи обвинила частную больницу в Лагосе в халатности, которая, по ее словам, привела к смерти ее 21-месячного сына. Об этом сообщила газета The New York Times. Семья прилетела в Нигерию из США на праздники. Ребенок умер 6 января. На следующий день его планировали перевезти в клинику Johns Hopkins в Балтиморе для продолжения лечения.

Мальчика звали Нкану. Он был одним из близнецов. У писательницы и ее мужа также есть девятилетняя дочь. Перед смертью у ребенка развилась инфекция. Точный диагноз не раскрывался.

Писательница описала произошедшее в закрытом чате в семейном мессенджере. Сообщения попали в открытый доступ и разошлись по соцсетям. Представитель семьи подтвердил подлинность переписки. В сообщениях говорится, что анестезиолог в частной больнице Euracare ввел ребенку избыточную дозу седативного препарата.

По словам Адичи, мальчика направили в Euracare для проведения МРТ и люмбальной пункции. Эти процедуры потребовали перед медицинской эвакуацией в США. До этого ребенка лечили в другой частной клинике Лагоса. Отец принес сына на руках. Врачи сообщили, что потребуется седация. Во время подготовки к процедуре сотрудники начали спешно заходить в операционную. Мать поняла, что что-то произошло. Позже врач сообщил, что ребенку ввели слишком много пропофола. Мальчик перестал реагировать. Его реанимировали. Затем подключили к аппарату вентиляции легких и перевели в реанимацию. После этого у него начались судороги, и произошла остановка сердца. Через несколько часов ребенок умер.

Писательница заявила, что до этого у сына не было подобных осложнений. Она обвинила анестезиолога в грубой ошибке. По ее словам, кислород был отключен, а момент, когда ребенок стал терять сознание, никто не зафиксировал.

Руководство больницы заявило, что ребенок поступил в критическом состоянии. Представители клиники отвергли версию о врачебной ошибке и сообщили о начале внутреннего расследования.

Смерть ребенка вызвала широкий отклик в Нигерии. В соцсетях начали появляться рассказы других семей. Люди говорили о нехватке кислорода, ошибках при медицинских процедурах и отсутствии базовых расходных материалов. Некоторые рассказывали, что покупали шприцы самостоятельно и ждали помощи по несколько часов. Эксперты обобщенно указывают на системные проблемы медицины в стране. В крупных городах больницы часто перегружены. В регионах медицинская помощь ограничена или отсутствует. При этом обеспеченные граждане и политики нередко лечатся за границей.

Власти Нигерии заявили о мерах по улучшению системы здравоохранения. Речь идет о подготовке кадров и увеличении финансирования. Советник губернатора штата Лагос по вопросам здравоохранения сообщил о начале официального расследования смерти ребенка и заявил о нулевой терпимости профессиональным нарушениям. Президент страны выразил соболезнования семье. Он заявил, что потеря ребенка — самое тяжелое испытание для родителей.

Чимаманда Нгози Адичи ранее написала о смерти своего отца. Книга вышла в 2021 году. В том же году умерла ее мать. Писательница говорила о сложностях возвращения к работе после утраты. После смерти сына она написала, что подобное не должно повториться ни с одним ребенком.

Екатерина Петрова