Британская писательница Агата Кристи заняла первое место среди авторов детективов в России

Общий тираж проданных произведений Кристи превысил 1,28 млн экземпляров

Федеральная сеть «Читай-город» подсчитала продажи детективов к 136-летию Агаты Кристи. С сентября 2025 года по сентябрь 2026 года покупатели сети приобрели более 203 тыс. книг писательницы. Общий тираж проданных произведений Кристи за все время превысил 1,28 млн экземпляров. Сейчас сеть продает в среднем более 6 тыс. детективов в день. Около 620 из них, или 10%, приходится на книги Кристи.

Писательница также заняла первое место среди авторов детективов по итогам 2026 года. Следом в рейтинге оказались Питер Боланд, Майк Омер, Виктор Дашкевич и Дарья Донцова. Таким образом, Кристи опередила и зарубежных, и российских авторов жанра.

Среди отдельных книг писательницы лидирует «Десять негритят». Второе место заняло «Убийство в Восточном экспрессе». Третью позицию получило «Убийство по алфавиту». Далее идут «Смерть на Ниле» и «Смерть в облаках».

«Десять негритят» одновременно возглавил общий рейтинг детективов за 2026 год. Второе место занял «Ванильный убийца» Питера Боланда. Третью позицию заняла книга Холли Джексон «Хороших девочек не убивают». В первую пятерку также вошли «Тени южной ночи» Татьяны Устиновой и «Убийство в Восточном экспрессе» Кристи.

Агата Кристи родилась 15 сентября 1890 года в Торки в графстве Девон. Она начала литературную карьеру в 1920 году с романа «Таинственное происшествие в Стайлзе». В этой книге впервые появился Эркюль Пуаро. Через десять лет Кристи представила другого известного персонажа — мисс Марпл. Она появилась в романе «Убийство в доме викария».

До литературного успеха Кристи работала в госпитале во время Первой мировой войны. Работа дала ей знания о лекарствах и ядах. Позже она использовала эти сведения при создании детективных сюжетов. В годы Второй мировой войны писательница снова работала в больничной аптеке.

За карьеру Кристи написала более 60 детективных романов, а также рассказы, пьесы и произведения других жанров. Под именем Мэри Уэстмакотт она выпустила шесть психологических романов. В 1971 году британские власти присвоили ей титул дамы-командора Ордена Британской империи за вклад в литературу.

Кристи умерла 12 января 1976 года в Уоллингфорде. Ее книги продолжают продаваться спустя десятилетия после смерти писательницы. По данным Книги рекордов Гиннесса, мировые продажи ее произведений превышают 2 млрд экземпляров. Ее книги перевели более чем на 100 языков.



Екатерина Петрова