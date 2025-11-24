В Лондоне представили сервис BookBindr для подбора фрилансеров в сфере книгоиздания

Чтобы попасть в каталог, фрилансер должен доказать, что основная часть его работы связана с издательской отраслью и клиентами этой сферы

Фото: Артем Дергунов

В Великобритании начала работу новая платформа BookBindr, пишет The Bookseller. Ее создали основатель Bookswarm Саймон Эпплби и основатель Byte the Book Джастин Соломонс. Разработчики ставят задачу соединить издательства и авторов с фрилансерами, которые работают в сфере книгоиздания. На сайте размещена база специалистов, открытых для проектов. В нее входят редакторы, дизайнеры, специалисты по маркетингу и связям с общественностью. Чтобы попасть в каталог, фрилансер должен доказать, что основная часть его работы связана с издательской отраслью и клиентами этой сферы.

Платформа предлагает поиск по навыкам и жанрам, а также прямой контакт. Пользователь может выбрать специалиста по фильтрам и написать ему через сайт. Разработчики отмечают, что рынок давно нуждался в инструменте, который дает быстрый доступ к проверенным исполнителям. Эксперты указывают, что авторы и небольшие издательства часто тратят время на поиск надежных исполнителей и сталкиваются с нехваткой единого ресурса.

Разработчики заявили, что BookBindr должен упростить доступ к профессиональным услугам и сократить время поиска специалистов. Сервис уже принимает заявки от фрилансеров и пользователей.

Екатерина Петрова