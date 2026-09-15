«За 10 месяцев уже 700 тысяч»: бенефициар «Волгадорстроя» Миннуллин назвал цену своего ареста

Как застройщик М-12 открестился от Раджи и Ринтика, а в его деле добавились два новых эпизода

Фото: Динар Фатыхов

Список потерпевших по делу владельца «Волгадорстроя» пополнил сам «Волгадорстрой». С подачи конкурсника арестованного Айрата Миннуллина заподозрили еще и в злоупотреблении полномочиями с ущербом для своих компаний в 323 млн рублей. Сам ВИП-дорожник утверждает — от его ареста страдают полтысячи поставщиков и подрядчиков ВДС. «Я уже начал с кредиторами рассчитываться, а меня взяли и посадили — чтобы не мешал конкурсным управляющим», — сообщил он «Реальному времени» в перерыве заседания по мере пресечения. А суду заявил, что потери несет и государство, тратя в месяц на его содержание в суперСИЗО Казани 70 тысяч рублей. Жена фигуранта тем временем поделилась, как выкупала «Пражский клуб».

«У меня нет страха перед рассмотрением дела по существу»

Общий ущерб по делу казанского застройщика М-12 Айрата Миннуллина перевалил за 4,5 млрд рублей, при этом расследование вышло на финишную прямую. К началу ноября Следком планирует предъявить бенефициару «Волгадорстроя» (ВДС) окончательное обвинение и начать его ознакомление с материалами уголовного дела. При этом нельзя исключать, что число обвиняемых увеличится. Об этом стало известно в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста Миннуллину.

Заседание в Вахитовском райсуде Казани было назначено на 10 утра, но из суперСИЗО фигуранта привезли лишь к 13-ти. В июле Айрат Миннуллин встретил за решеткой свое 60-летие, перед этим месяц провел в больнице ФСИН, но при встрече с женой, дочерью и судом держался бодро.

Алмаз Шакиров на заседании объяснил отсутствие новых доказательств в материалах своего ходатайства тайной следствия. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Старший следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану Алмаз Шакиров просил оставить его под стражей еще на два месяца, указывая, что к этому сроку планируется получить результаты еще 10 судебно-бухгалтерских экспертиз, допросить контрагентов ВДС, предъявить арестованному обвинение в окончательной редакции, провести его допрос в этом качестве, а также «дать процессуальную оценку действиям работников «Волгадорстроя». За этой формулировкой — судьба бывших руководителей организации, ранее получивших в деле Миннуллина статус свидетелей.

С момента последнего продления силовики изучили сведения о счетах и движении средств, полученные из Сбера, получили ответы по пяти ранее назначенным экспертизам, допросили Иннокентия Максуди, директора московской компании «Тимер», специализирующейся на аренде и лизинге техники, а также Александра Зотова и Сергея Кондратьева — конкурсных управляющих ООО «Мосты и водоотводные сооружения» и ВДС, где учредителем является Миннуллин.

«Мера пресечения не может быть изменена на более мягкую, основания для содержания под стражей не отпали», — сообщил представитель Следкома.

Представитель райпрокуратуры Лейсан Сабирова выступила за продление ареста. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Старший помощник прокурора Вахитовского района Лейсан Сабирова его поддержала. По ее мнению, с учетом вменяемых тяжких преступлений со сроком наказания до 10 лет лишения свободы фигурант может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства либо иным способом затруднить дальнейшее расследование.

Арестованный выступил категорически против. Вину он не признает, при этом экономический эффект от своей посадки оценивает крайне негативно:

— Ваша честь, прошу вас отпустить меня из-под стражи! Я гораздо больше принесу пользы, находясь на свободе. И с кредиторами начну рассчитываться, потому что я уже начал с ними рассчитываться до того момента, как меня задержали. И государству обходится очень дорого мое содержание — это в месяц 70 тысяч на меня одного, за десять месяцев уже 700 тысяч — это большие деньги!

Айрат Миннуллин поделился — за десять месяцев его ареста с ним провели лишь пять следственных действий. «Я считаю, никакого серьезного дела нет. Я никуда не собираюсь убегать. У меня нет никакого страха перед рассмотрением дела по существу, — заявил он. — Прошу вас отпустить меня. Здоровье уже здесь испортилось. Все это следствием придумано».

Дело выросло до шести эпизодов

На заседании выяснилось — в данный момент учредитель «Волгадорстроя» обвиняется в трех преступлениях по статьям 159 и 160 УК РФ и подозревается еще в трех — по статьям 159.1 и 201 УК РФ. Банкротом ВДС арбитраж признал в сентябре 2025-го, на задержание Айрата Миннуллина силовики пошли 10 ноября.

Айрат Миннуллин признает совершение сделок, но отрицает вину по всем эпизодам. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вкратце озвучим фабулу претензий СК в его адрес:

Эпизод 1. Мошенничество на 2 млрд 495 млн рублей : по версии следствия, эти средства были похищены бенефициаром ВДС и некими неустановленными лицами при производстве комплекса работ на участке Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург) — путем завышения объемов работ по авансу от подрядчика стройки СК «Автодор» с апреля 2023-го по июнь 2025-го. Показания по этой истории против дорожника давали представители «Ак Барс Банка», который выплатил «Автодору» как раз 2,4 млрд рублей в качестве банковской гарантии по неисполненным обязательствам ВДС.

: по версии следствия, эти средства были похищены бенефициаром ВДС и некими неустановленными лицами при производстве комплекса работ на участке Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург) — путем завышения объемов работ по авансу от подрядчика стройки СК «Автодор» с апреля 2023-го по июнь 2025-го. Показания по этой истории против дорожника давали представители «Ак Барс Банка», который выплатил «Автодору» как раз 2,4 млрд рублей в качестве банковской гарантии по неисполненным обязательствам ВДС. Эпизоды 2—3. Растраты на 7 млн рублей : по версии СК и ФСБ, полученные из Фонда национального благосостояния средства (3,6 млн и 2,99 млн рублей) были без оснований перечислены Миннуллиным с неустановленными соучастниками с июня по октябрь 2023 года со счета ВДС в подконтрольную обвиняемому организацию «Мосты и водоотводные сооружения».

: по версии СК и ФСБ, полученные из Фонда национального благосостояния средства (3,6 млн и 2,99 млн рублей) были без оснований перечислены Миннуллиным с неустановленными соучастниками с июня по октябрь 2023 года со счета ВДС в подконтрольную обвиняемому организацию «Мосты и водоотводные сооружения». Эпизод 4. Мошенничество в сфере кредитования на 1 млрд 699 млн рублей: по версии силовиков, Айрат Миннуллин и неустановленные лица в 2023—2024 годах незаконно получили по кредитам в «Татсоцбанке» почти 1,7 млрд рублей, предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии своих организаций и наличии просроченной кредиторской задолженности, и деньги не вернули. Этот эпизод появился в деле лишь 5 декабря 2025-го, при этом «Татсоцбанк» еще летом 2025-го обратился в арбитраж, требуя признать банкротом и «Волгадорстрой», и его бенефициара, после чего получил статус кредитора на 1,8 млрд и 600 млн рублей соответственно с учетом набежавших процентов и неустойки.

Оба «Волгадостроя» Миннуллина сейчас проходят через банкротства, и оба получили статус потерпевших в его деле. скриншот c youtube.com

Эпизоды 5—6. Злоупотребления полномочиями учредителя с причинением тяжких последствий и ущербом в 187 млн 970 тысяч рублей и 135 млн рублей: Миннуллина подозревают в том, что, вопреки законным интересам «Волгадорстроя», с целью извлечения выгод для себя он санкционировал ряд сделок, повлекших существенное нарушение законных интересов своей компании и ее кредиторов, что обернулось банкротством ВДС. По одному эпизоду фигурирует период с 5 июня 2018 года по 8 сентября 2025-го, по второму — 2—12 апреля 2024 года, причем этот второй эпизод касается организации-клона, также именуемой ООО «Волгадорстрой» и попавшей под банкротство в апреле 2026-го. Оба эпизода появились в этом деле 20 мая.

Детали заведомо незаконных, по мнению следствия, сделок в суде не оглашались, однако выяснилось, заявление о предполагаемых преступлениях было написано конкурсным управляющим ВДС. По двум последним эпизодам статус потерпевшей организации получили два «Волгадорстроя», по более ранним — СК «Автодор» и два банка.

Защита: постановление о возбуждении дела — не доказательство причастности

По ходатайству защиты к материалам дела приобщили ряд документов. В частности, ответ СК «Автодор» на адвокатский запрос: задолженность со стороны ВДС отсутствует, как и право требования к этой организации.

Также адвокат Юрий Некрасов представил выписной эпикриз своего клиента после лечения в стационаре, завершившегося 30 октября 2025-го, и сообщил суду — для прохождения реабилитации Айрат Миннуллин 10 ноября должен был вылететь из Казани в Краснодар, имея на руках обратные билеты на 16 ноября, но был задержан в аэропорту сотрудниками ФСБ.

Дело пополнили и выписки из медсанчасти №16 ФСИН России — больницы для осужденных при казанской колонии №2. Там арестованный лечился с 18 марта по 8 апреля и с 3 июня по 1 июля текущего года из-за проблем с сердцем. Заметим, сам Миннуллин ранее рассказывал об осложнениях в связи с другими заболеваниями: «У меня отекают и немеют ноги. Вынужден большую часть времени в камере лежать на койке с поднятыми вверх ногами».

Адвокат Юрий Некрасов отмечал — следствие не представляет в суд никаких новых доказательств причастности Миннуллина к преступлению. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также защита просила обратить внимание на награды ВИП-фигуранта, включая благодарности от начальника УФСБ по Татарстану 2015 года и мэра Казани от 2024-го, а также медаль Минтранса РФ. А еще — на положительную характеристику за подписью кадровика ВДС, которая отмечала развитые интеллект и стратегическое мышление шефа, его умение доводить дела до завершения с учетом приоритета интересов заказчика и напоминала о почетных грамотах за работы к Универсиаде в Казани и Олимпиаде в Сочи.

Юрий Некрасов сообщил суду — сведения из рапорта оперативников, что при задержании в аэропорту на руках у его клиента был загранпаспорт, не соответствуют действительности:

— Когда его доставили из аэропорта в Следственный комитет, при нем был только российский паспорт. Заграничный изъяли только вечером того дня дома. Считаем, этот рапорт был написан для усиления эффекта при избрании меры пресечения, и теперь эти материалы просто копируются.

Отправляясь в аэропорт в ноябре 2025-го, Айрат Миннуллин имел на руках и обратный билет, а вот загранпаспорта, по данным защиты, с собой не брал. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Адвокат заявил, что брать загранник не было смысла — арбитраж РТ еще в октябре 2025-го запретил Миннуллину выезд за пределы страны на фоне банкротного дела. При этом на тот момент никакого статуса в уголовном деле у ныне обвиняемого не было, подписку о невыезде с него не брали. Еще один акцент защитник сделал на здоровье арестованного: «К сожалению, диагноз прогрессирующий. Есть вероятность, что в ближайшее время Айрат Абдулович вновь будет госпитализирован — улучшений не усматривается».

Говоря о предъявленном обвинении по трем эпизодам, Некрасов отметил — все они касаются финансово-хозяйственной деятельности ВДС:

«Оценить наличие состава преступления и разобраться в многомиллиардных отношениях только на основании постановления о возбуждении дела невозможно. Полагаем, одни лишь постановления о возбуждении и о предъявлении обвинения не могут быть документами, свидетельствующими о причастности [к преступлениям]. Да, он принимал управленческие решения, заключал сделки, руководил деятельностью предприятия, но в данном случае речь идет об оценке этих действий. У следствия одна позиция, у защиты — прямо противоположная. Единственные, кто говорит об ущербе, — банковские работники. Но возбуждать дело только на основании последствий?! Уголовный Кодекс такого не допускает».

Айрат Миннуллин отрицает какое-либо знакомство с криминальными лидерами «Хади Такташ». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Защитник подчеркнул — ни тяжесть обвинений, ни прошлые решения об избрании и продлении ареста не могут быть основанием для такого же решения по новому ходатайству.

Представитель СК Алмаз Шакиров парировал претензии по отсутствию в материалах ходатайства новых доказательств причастности: «Есть такое понятие, как тайна следствия. Суду предоставляется тот минимум, который необходим для продления...»

«То есть мы должны поверить на слово, что у них все есть», — прокомментировал ответ защитник.

Судья Марина Шаронова посчитала нужным огласить свое решение целиком, продлив срок содержания в СИЗО до ноября.

Миннуллин — о Ринтике и Радже: «Я готов идти на полиграф, но...»

Супруга арестованного Светлана Миннуллина до начала заседания поделилась с журналистом «Реального времени», каким образом ресторан «Пражский клуб» на проспекте Ибрагимова оказался в ее собственности. Отметим, данный объект фигурирует в деле об убийстве прежнего собственника в 1998 году.

По словам супруги Айрата Миннуллина, с торгов она выкупала далеко не элитный клуб. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Миннуллиной, элитное заведение 90-х в свое время создавалось на базе советской столовой-пристроя, которую городская власть передала бизнесмену Сергею Кривошееву, а потом на фоне его долгов и смерти вернула в муниципалитет. «Потом объект был выставлен на торги. Когда я его приобрела — там разруха была, вынесли все, что можно, включая оборудование, посуду и столовые приборы».

Отметим, недавно в Московский райсуд Казани поступило дело в отношении двух лидеров ОПС «Хади Такташ»: Радика Галиакберова и Рината Фархутдинова, также известных как Раджа и Ринтик, обвиняют в заказном убийстве владельца «Пражского клуба» в составе орггруппы. В деле фигурируют неустановленный заказчик и покойный киллер «хадишенских» Анатолий Новицкий.

По версии обвинения, не позднее 1 октября 1998 года заказчик вышел на лидера ОПС Галиакберова и попросил силами группировки устранить бизнесмена Сергея Кривошеева. Раджа заказ принял и поручил заняться этим Ринтику, а тот в свою очередь привлек Новицкого и подобрал ему оружие. 25 октября 1998 года киллер подкараулил жертву в подъезде дома №63 на проспекте Ибрагимова. В тот вечер семья Кривошеевых возвращалась из гостей, причем Сергей нес на руках годовалую дочку. Преступник не тронул жену бизнесмена, что шла первой, дождался, пока Кривошеев пройдет мимо, и расстрелял его в спину. Прибывшие врачи помочь уже не смогли. Дочь погибшего при стрельбе получила царапину. Киллер скрылся. В СК и прокуратуре считают: в этот же день Галиакберов передал Новицкому 100 тысяч рублей в качестве вознаграждения от заказчика. С предъявленным обвинением Фархутдинов полностью согласился, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Галиакберов все отрицает.

Радик Галиакберов участвовал в первом заседании нового суда по своему делу по видеосвязи из колонии «Полярная сова». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается личности заказчика, то, по данным «Реального времени», как минимум один из свидетелей обвинения приписывает эту роль Айрату Миннуллину из «Волгадорстроя». По данным «Реального времени», он допрашивался в качестве свидетеля, но отказался от тестирования на полиграфе (он же «детектор лжи»). По версии самого Миннуллина, как такового отказа не было, были медицинские противопоказания для психофизиологического исследования.

— Ринтика и Раджу я вообще не знаю! — заявил бенефициар ВДС журналисту «Реального времени» в перерыве заседания. — Я им [следователям], говорил, что готов идти на полиграф. Меня возили. Но у меня давление скачет — 200—220, а та, кто проводит полиграф, она сама вызвала скорую помощь.

Пользуясь возможностью, Айрат Миннуллин поделился своим взглядом на другую сторону следствия: «Представляете, я начал с кредиторами рассчитываться уже, а меня посадили. Сейчас бы все кредиторы потихоньку уже получали бы деньги. Никто [другой], как собственник, не может знать всю материальную базу своего предприятия. А меня, чтобы не мешал конкурсным управляющим, всем-всем-всем, взяли и закрыли. А люди-то страдают — больше 500 поставщиков и подрядчиков. У них оборот, наверное, 1 миллион в месяц, они набрали лизинги, все остальное, зарплата была там мизерная — все страдают. А я бы с ними уже рассчитывался».

Комментируя предстоящие торги по казанскому автовокзалу «Восточный» в рамках процедуры банкротства, владелец этого и других объектов заявил: «Я не собирался скрываться, поэтому автовокзал «Восточный» и все-все другие предприятия отдал в залог, поручителем выступил, я же ничего не прятал!»