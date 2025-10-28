В Джакарте объявили короткий список Литературной премии БРИКС

Вчера в Центре документации литературы имени Х.Б. Яссина (Джакарта) объявили короткий список Литературной премии БРИКС. Она учреждена в ноябре 2024 года на форуме БРИКС «Традиционные ценности» и направлена на поддержку современных авторов, чьи произведения отражают культурные и духовные ценности народов стран-участниц объединения.



В короткий список премии вошли следующие авторы:

Бразилия: Ана Мария Гонсалвес (Ana Maria Gonçalves),

Россия: Алексей Варламов,

Индия: Сону Сайни (Sonu Saini),

Китай: Ма Боюн (Ma Boyong/),

ЮАР: Нтабисенг ДжахРоуз Джафта (Nthabiseng JahRose Jafta),

ОАЭ: Рим Аль Камали (Reem Al Kamali),

Эфиопия: Абере Адаму (Abere Adamu),

Иран: Мансур Алиморади (Mansour Alimoradi),

Индонезия: Денни ДжА (Denny JA),

Египет: Салва Бакр (Salwa Bakr),

Имя победителя будет объявлено 27 ноября в Хабаровске.

Рената Валеева