В Джакарте объявили короткий список Литературной премии БРИКС
Имя победителя будет объявлено 27 ноября в Хабаровске
Вчера в Центре документации литературы имени Х.Б. Яссина (Джакарта) объявили короткий список Литературной премии БРИКС. Она учреждена в ноябре 2024 года на форуме БРИКС «Традиционные ценности» и направлена на поддержку современных авторов, чьи произведения отражают культурные и духовные ценности народов стран-участниц объединения.
В короткий список премии вошли следующие авторы:
- Бразилия: Ана Мария Гонсалвес (Ana Maria Gonçalves),
- Россия: Алексей Варламов,
- Индия: Сону Сайни (Sonu Saini),
- Китай: Ма Боюн (Ma Boyong/),
- ЮАР: Нтабисенг ДжахРоуз Джафта (Nthabiseng JahRose Jafta),
- ОАЭ: Рим Аль Камали (Reem Al Kamali),
- Эфиопия: Абере Адаму (Abere Adamu),
- Иран: Мансур Алиморади (Mansour Alimoradi),
- Индонезия: Денни ДжА (Denny JA),
- Египет: Салва Бакр (Salwa Bakr),
Имя победителя будет объявлено 27 ноября в Хабаровске.
Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».