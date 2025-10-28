Новости общества

В Джакарте объявили короткий список Литературной премии БРИКС

20:02, 28.10.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Имя победителя будет объявлено 27 ноября в Хабаровске

Фото: Sincerely Media для Unsplash

Вчера в Центре документации литературы имени Х.Б. Яссина (Джакарта) объявили короткий список Литературной премии БРИКС. Она учреждена в ноябре 2024 года на форуме БРИКС «Традиционные ценности» и направлена на поддержку современных авторов, чьи произведения отражают культурные и духовные ценности народов стран-участниц объединения.

В короткий список премии вошли следующие авторы:

  • Бразилия: Ана Мария Гонсалвес (Ana Maria Gonçalves),
  • Россия: Алексей Варламов,
  • Индия: Сону Сайни (Sonu Saini),
  • Китай: Ма Боюн (Ma Boyong/),
  • ЮАР: Нтабисенг ДжахРоуз Джафта (Nthabiseng JahRose Jafta),
  • ОАЭ: Рим Аль Камали (Reem Al Kamali),
  • Эфиопия: Абере Адаму (Abere Adamu),
  • Иран: Мансур Алиморади (Mansour Alimoradi),
  • Индонезия: Денни ДжА (Denny JA),
  • Египет: Салва Бакр (Salwa Bakr),

Имя победителя будет объявлено 27 ноября в Хабаровске.

Рената Валеева

