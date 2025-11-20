Роман «Оно» Стивена Кинга временно исчез из продажи в России

В пресс-службе издательства объяснили, что снятие с продаж связано с маркировкой

В книжных магазинах Новосибирска полностью убрали с полок роман Стивена Кинга «Оно». Об этом сообщило издание Infopro54. Книга пропала сразу во всех торговых точках. Сотрудники магазинов рассказали, что изъятие состоялось 15 ноября. Указание убрать весь тираж поступило в конце рабочего дня. Работники отмечают, что распоряжение касалось всех изданий романа. Причину сотрудники не знают. Они допускают, что решение связано с ограничениями, установленными для продукции с отдельными видами запрещенного контента.

В 2024 году СМИ опубликовали список из 252 книг, которые якобы могли попасть под изъятие в рамках законодательства о запрете пропаганды ЛГБТ*. В перечне значился и роман «Оно». Позже Ассоциация компаний интернет-торговли и представители Госдумы заявили, что документ был рабочим и не имел юридического статуса. Из упомянутых в публикациях произведений сейчас снят с продажи только один роман Кинга. Другие книги автора, а также классическая литература, названная в тех списках, продолжают продаваться.

ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу Wildberries и Russ сообщил, что маркетплейсы также изымают «Оно» из продажи. Представители компаний объяснили решение тем, что товар может нарушать правила площадки или подпадать под действующие запреты.

Издательство АСТ в комментарии «Реальному времени» уточнило, что «тираж на время отозван из продажи для актуализации вопроса по маркировке продукции». Других деталей компания не привела.

