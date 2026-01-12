Кинопремьера «Буратино» подняла продажи одноименной книги в 21 раз

Книга вошла в топ-10 самых продаваемых книг январских праздников, заняв 9-е место в общем рейтинге

Фото: Максим Платонов

Одновременный выход трех крупных кинопремьер в начале января привел к значительному увеличению спроса на классические произведения детской литературы. Об этом свидетельствуют данные федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

Старт январского кинопроката ознаменовался премьерами экранизаций «Простоквашино», «Буратино» и второй части «Чебурашки». Это мгновенно отразилось на продажах литературных первоисточников.

Особенно впечатляющим оказался рост продаж книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» — показатель увеличился в 21 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Книга вошла в топ-10 самых продаваемых книг январских праздников, заняв 9-е место в общем рейтинге. За 2025 год было реализовано более 17 тысяч экземпляров.

Также зафиксирован рост продаж произведений Эдуарда Успенского о Простоквашино — на 80% по сравнению с прошлым годом. Книги о Чебурашке показали увеличение продаж на 20%. Напомним, что фильм «Чебурашка 2» посмотрел каждый двадцатый россиянин.

Этот тренд демонстрирует устойчивый интерес читателей к классическим произведениям после их экранизации, что подтверждает взаимосвязь между киноиндустрией и книжным рынком.

Наталья Жирнова