Выход книги Сапковского «Перекресток воронов» увеличил онлайн-трафик книжных магазинов на 30%

Россияне оформили более 15 тыс. предзаказов на новый роман о ведьмаке Геральте

Фото: Реальное время

В конце сентября, за три дня до выхода нового романа Анджея Сапковского, трафик на сайтах книжных магазинов увеличился на 30%. По данным аналитиков МагаФона и книжной сети «Читай-город — Буквоед», причиной стал старт продаж книги «Перекресток воронов» — первой за двенадцать лет новинки из цикла о ведьмаке Геральте. Роман поступил в продажу 30 сентября. За полтора месяца до выхода читатели оформили более 15 тыс. предзаказов. В день релиза в сети «Читай-город — Буквоед» продали свыше трех тыс. экземпляров. Обычно за шесть месяцев продается не больше пяти тыс. копий новой книги.

Эксперты отметили, что интерес к роману начал расти заранее — за три дня до официального выхода. С этого момента число посетителей онлайн-магазинов постоянно увеличивалось. Пик пришелся на день релиза, когда трафик превысил средние показатели сентября на треть. Почти половина заказов пришлась на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области — 46% от общего числа. Среди других городов лидерами стали Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пермь, Нижний Новгород и Самара. Среди разных возрастных категорий активнее всех заказывали книгу пользователи от 35 до 44 лет — 41% от всех покупателей. На поколение Х и зумеров пришлось по 20%. Меньше всего интерес к новому «Ведьмаку» проявили читатели старше 60 лет — их доля составила 7%.

«Перекресток воронов» стал первым новым романом Анджея Сапковского о ведьмаке с весны 2013 года. Книга рассказывает о юности Геральта и его первых шагах в качестве охотника на чудовищ.

Екатерина Петрова