Коллективный иск к Google об использовании книг для ИИ Gemini расширяется благодаря крупным издателям

Американские издатели Hachette и Cengage вошли в судебный спор с Google

Hachette Book Group и Cengage подали ходатайство о вступлении в коллективный иск против Google, пишет The Bookseller. Дело рассматривается в США. Иск подали в 2023 году писатели и иллюстраторы. Они заявили, что компания использовала их книги без разрешения для создания и обучения системы искусственного интеллекта Gemini. В проекте жалобы издатели указали, что Google применял книги, защищенные авторским правом, без лицензий и согласия правообладателей. По их данным, речь идет о большом массиве текстов, использованных при обучении языковой модели.

Ассоциация американских издателей сообщила, что решение о вступлении в процесс связано с попыткой истцов утвердить класс, в который включены и издатели как владельцы прав на многие произведения. Google возразил против такого подхода. Компания сослалась на различия интересов внутри класса. Ассоциация заявила, что прямое участие издателей позволит снять часть этих вопросов и ускорить движение дела. В организации отметили, что издатели могут предоставить суду дополнительные доказательства и отраслевые данные. Эти материалы касаются механизмов лицензирования, объема прав и экономических последствий использования контента в ИИ. По мнению представителей отрасли, без этого рассмотреть спор в полном объеме сложно.

Президент и генеральный директор Ассоциации американских издателей Мария А. Палланте заявила, что исход процесса затронет правовые механизмы защиты авторов и издателей. Она указала, что книги создаются и финансируются конкретными участниками рынка и используются в разных форматах, включая учебные материалы. По ее словам, потребность технологических компаний в таких текстах должна вести к переговорам о лицензиях, а не к использованию без разрешения.

Генеральный директор Общества авторов Анна Гэнли поддержала запрос издателей. Она напомнила, что доход авторов напрямую зависит от лицензирования интеллектуальной собственности. По ее словам, использование произведений без согласия и оплаты влияет на доходы создателей. Она выразила надежду, что судья Юми Ли одобрит вступление издателей в дело.

Юрисконсульт и заместитель генерального директора Ассоциации издателей Катриона Маклауд Стивенсон заявила, что обучение модели Gemini проходило без договоров с правообладателями. Она допустила, что по мере раскрытия масштабов использования контента число подобных исков может вырасти в ближайшие годы.

Екатерина Петрова