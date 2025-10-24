Букеровская премия запустила детскую премию в £50 тыс. с 2027 года

Победителя выберет объединенная комиссия, состоящая из детских и взрослых судей

Фото: Артем Дергунов

Фонд Букеровской премии объявил об учреждении новой детской премии, которая будет ежегодно вручаться с 2027 года. Награда в размере 50 тыс. фунтов стерлингов будет присуждаться за лучшую современную художественную литературу для детей в возрасте от восьми до 12 лет, согласно информации с сайта премии.

Это первая крупная новая премия от Фонда Букеровской премии за два десятилетия, с момента учреждения Международной Букеровской премии в 2005 году. Инициатива реализуется при поддержке благотворительного фонда AKO.

Прием заявок на соискание первой Детской Букеровской премии начнется весной 2026 года. Шорт-лист из восьми книг будет объявлен в ноябре того же года, а имя победителя станет известно в феврале 2027 года. Победителя выберет объединенная комиссия, состоящая из детских и взрослых судей, под председательством детского лауреата Великобритании Фрэнка Коттрелла-Бойса.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Цель новой премии — привлечь и воспитать новое поколение читателей, отмечая и поддерживая лучшие детские произведения писателей со всего мира. Номинированные работы пополнят Букеровскую библиотеку, которая насчитывает почти 700 книг.

Важной частью инициативы станет благотворительная акция: не менее 30 тыс. экземпляров книг, вошедших в шорт-лист и ставших победителями, будут подарены, чтобы обеспечить доступ к лучшей детской литературе как можно большему числу юных читателей.



Анастасия Фартыгина