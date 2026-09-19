Исследование: 34% читателей проглатывают книги сериями, а 25% активно поддерживают авторов

«Литнет» назвал 15 типов читателей

Литературная платформа «Литнет» изучила читательские привычки 2 765 пользователей по всей России и выделила 15 типов аудитории. Исследование охватило взрослых читателей старше 18 лет. Платформа приурочила публикацию результатов к Международному дню электронной книги, который отмечают 18 сентября.

Наибольшую долю составили «тихие наблюдатели». К этому типу себя отнесли 44% участников опроса. Они регулярно открывают книги, но редко ставят оценки, пишут комментарии или вступают в контакт с авторами. Среди них 33% составляют люди от 36 до 45 лет. Еще 31% приходится на возрастную группу 46—55 лет. Пользователи старше 56 лет дают 19%.

Второе место заняли «читатели-вихри». Их доля составила 34%. Они читают книги одну за другой и часто не ограничиваются одной историей. Возрастная структура здесь выглядит иначе. Группу 36—45 лет составляют 36% таких читателей. Еще 31% приходится на людей от 46 до 55 лет. Доля аудитории 26—35 лет достигает 15%.

Еще 25% участников назвали себя «фанатами». Эти читатели активно реагируют на книги и поддерживают авторов через оценки и другие действия на платформе. Возраст 36—45 лет охватывает 34% группы. Читатели 46—55 лет дают 32%. Еще 15% приходится на пользователей 26—35 лет.

По 24% набрали «ночные читатели» и «коллекционеры». Первые выбирают книги преимущественно после наступления темноты. Вторые постоянно пополняют электронные библиотеки, причем количество накопленных произведений не всегда совпадает с числом прочитанных книг. Среди «коллекционеров» 34% относятся к возрасту 46—55 лет. Еще 31% приходится на группу 36—45 лет. Пользователи старше 56 лет составляют 22%. «Ночные читатели» чаще всего входят в возрастную группу 36—45 лет. Она дает 37% аудитории этого типа. Еще 26% составляют люди 46—55 лет, а 19% — 26—35 лет.

Отдельно исследование показывает разницу между возрастом и темпом чтения. Пользователи 36—45 лет чаще других групп читают ночью, последовательно берутся за несколько книг и активно реагируют на понравившиеся произведения. Среди «ночных читателей» заметную долю занимает аудитория моложе 35 лет. Разные расчеты исследования дают для этой группы показатель около четверти аудитории.

Еще 20% опрошенных выбрали тип «однолюб». Такие читатели придерживаются любимого жанра и редко ищут другие направления. Остальные архетипы собрали меньшие доли. «Искатели» составили 10%. Они прежде всего ищут бесплатные книги. «Комментаторы» и «исследователи» получили по 9%. Первые активно пишут отзывы, вторые следят за новинками и новыми авторами. «Медитативные читатели» набрали 8%. Они предпочитают читать одну книгу постепенно, не переходя быстро к следующей.

Исследование также выделило «меценатов», которые поддерживают авторов наградами, и «читателей выходного дня». Последние концентрируют чтение на субботе и воскресенье. В отдельные группы платформа включила «амбивалентных читателей», «амбициозных» и «всеядных». Первые любят читать, но не всегда сохраняют темп. Вторые хотят читать больше, но пока делают это нерегулярно. Третьи не ограничивают себя определенными жанрами. Менее 2% участников предложили собственные варианты описания своих читательских привычек.

Эксперты «Литнета» отмечают, что фэнтези объединяет разные группы аудитории. При этом активность пользователя не всегда совпадает с объемом чтения. Читатели, которые чаще взаимодействуют с произведениями и авторами, также чаще доходят до финала книги.



Екатерина Петрова