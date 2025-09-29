В Великобритании обнаружены забытые рассказы Вирджинии Вулф 1907 года

Ранние рукописи Вирджинии Вулф, найденные спустя 80 лет, выйдут отдельной книгой в 2025 году

В Великобритании нашли неизвестные ранние произведения Вирджинии Вулф. Три взаимосвязанных рассказа 1907 года, объединенных в сатирическую биографию под названием «Жизнь Виолет», готовят к публикации. Рукопись пролежала в архиве более 80 лет и считалась утраченной.

На написание этих рассказов Вулф вдохновила ее подруга Мэри Виолет Дикинсон, которая поддерживала писательницу с юности, знакомила ее с редакторами и аристократическими кругами, а также помогала ей после нервного срыва в 1904 году. Именно ей Вулф показывала ранние тексты, просила не распространять и считала эти работы несерьезными. Первый вариант «Жизни Виолет» сохранился в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Он представлял собой машинописный черновик. В нем Вулф называет истории «шуткой» и пишет, что они нуждаются в переработке. Второй вариант, с правками автора, был найден в доме Лонглит в графстве Уилтшир, где хранились бумаги Дикинсон. Рукопись обнаружили случайно, когда исследовательница искала другие документы.

Работа над выяснением подлинности заняла несколько лет. Из-за ограничений авторского права сотрудники архива не могли пересылать копии. Лишь в 2022 году смогли лично открыть коробку с документом. Внутри оказались исправленные версии трех рассказов с сотнями правок, датированных 1908 годом. Эксперты отмечают, что изменения касаются в основном ритма и стиля. Вулф меняла слова, чтобы сделать интонацию мягче и выразительнее. Например, реплику героини о «собственном домике» она сначала обозначила как «крик», но по совету Дикинсон исправила на «воскликнула».

Сюжеты этих текстов фантастические и сатирические. Действие переносится из старинного особняка в Хартфордшире в сказочные миры, где богини прибывают в японский город на спине кита. В одном из диалогов появляется выражение, напоминающее будущий знаменитый эссеистский образ «своей комнаты». По мнению исследователей, в этих рассказах заметно развитие тем, к которым Вулф вернется в зрелых произведениях. Здесь проявляются мотивы утопии, идеи равенства и попытка разрушить патриархальные культурные традиции.

История рукописи сложна. В 1955 году семья Дикинсон предложила ранние версии рассказов вдовцу писательницы Леонарду Вулфу. Он отказался, посчитав их шуткой, и рукопись оказалась в лондонском книжном магазине. Там ее купили за один шиллинг. Позднее установили, что автор — Вирджиния Вулф. В итоге тексты передали в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, где они оставались почти без внимания. Теперь же исправленный вариант будет опубликован впервые. Книга выйдет в издательстве Princeton University Press под названием «Жизнь Виолет».

Екатерина Петрова