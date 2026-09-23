В Набережных Челнах на 1576 домов оформили 4792 паспорта готовности

Минстрой, коммунальщики и Госжилинспекция отчитались о работе, проделанной в преддверии зимы

Фото: Реальное время

Подготовка к зиме вышла в Татарстане на завершающую стадию, а до похолодания, которое потребует открыть отопительный сезон во всех городах и районах республики, остались считаные дни, сообщили в республиканском Кабмине журналистам участники традиционного «сезонного» брифинга. При этом руководитель Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин привел статистику, заставляющую задуматься, насколько отчеты о готовности соответствуют реальной ситуации. О контрольных сроках и этапах подготовки к зиме, цифровизации, помогающей планировать эти работы, и существующих только в отчетах набережночелнинских домах — читайте в репортаже «Реального времени».

Первый этап пройден

Первый контрольный срок готовности к отопительному сезону-2026/2027 уже миновал. До 15 сентября потребители тепловой энергии — 7 463 объекта социальной сферы республики — получили паспорта готовности, сообщил на пресс-конференции в Кабмине министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин. Следующими контрольными точками станут 1 ноября, когда теплоснабжающие и теплосетевые организации должны отчитаться о том, что все в порядке, и 20 ноября, когда готовность к зиме подтвердят все муниципальные образования республики.

До 15 сентября потребители тепловой энергии — 7463 объекта социальной сферы республики — получили паспорта готовности, сообщил на пресс-конференции в Кабмине министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин. взято с сайта Правительства Республики Татарстан

Паспорта на многоквартирные дома должны быть оформлены до конца текущей недели, напомнил министр. 1 839 из них уже загружены в ГИС ЖКХ, и только пять домов в четырех муниципальных районах — два в Менделеевском и по одному в Верхнеуслонском, Лениногорском и Зеленодольском районах — процедуру не завершили.

На фоне такой резвости выглядит практически гарантированным обеспечение готовности к холодам до 1 ноября теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

— На сегодняшний день паспорта готовности получила 41 организация из 116, — уточнил министр, а затем напомнил, что отопительный период вот-вот начнется — «не позднее дня окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже 8 градусов».

Паспорта на многоквартирные дома должны быть оформлены до конца текущей недели, напомнил министр. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Поскольку муниципальные образования вправе самостоятельно принимать решения о начале отопительного периода, эту возможность реализовали уже в 21 муниципальном образовании Республики Татарстан. Первым отопление запустил Мензелинский район — 10 сентября.

Также Марат Айзатуллин сообщил, что в 2026 году по федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры и нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в республике модернизируют 17 объектов общей стоимостью 2,514 млрд рублей (13 из них уже завершены), в результате будет заменено 49 километров инженерных сетей. В рамках республиканской программы заменят 238 км сетей.

— Как и в прошлом году, отдельный крупный блок модернизации объектов теплоснабжения выполняется в Нижнекамске, — сказал Айзатуллин. — Предусмотрены 43 мероприятия на общую сумму 2,6 млрд рублей.

Главная задача сейчас — обеспечить стабильное прохождение всего отопительного периода и завершить оставшиеся мероприятия без снижения темпов и качества работы, подчеркнул он.

Оцифрованные сети

Поскольку участники брифинга вновь упомянули повторяющуюся из года в год проблему выявления и постановки на баланс ресурсоснабжающих организаций находящихся в плачевном состоянии инженерных сетей, «Реальное время» поинтересовалось, как идет заполнение Сводного плана инженерных коммуникаций и объектов республики, который начали формировать с целью выявления всех прорех такого рода.

Министр отметил, что цифровизация уже позволяет судить, в какой степени износа находятся коммунальные сети, и это помогает при формировании программы их модернизации на 2027 год. взято с сайта Правительства Республики Татарстан

— Это вопрос о цифровизации сетей, — уточнил Марат Айзатуллин. — Да, мы второй год продолжаем эту работу. В первый год была оцифрована Казанская агломерация, но не полностью, часть работы еще осталась невыполненной. Но мы уже выявили более 500 километров дополнительных сетей, про которые никто не знал. Полностью эту работу мы проведем в течение пяти лет.

Министр отметил, что цифровизация уже позволяет судить, в какой степени износа находятся коммунальные сети, и это помогает при формировании программы их модернизации на 2027 год.

В сентябре «созрели» жалобы

Чем в преддверии зимы недовольны татарстанцы, рассказал глава республиканской Госжилинспекции Александр Тыгин.

— Мы уже догнали прошлый год [по количеству обращений в ГЖИ], — констатировал он. — Видно, что в сентябре мы закроем объем обращений. Рост к прошлому году — примерно 40%. Есть муниципалитеты, где идет колоссальный рост! В сентябре в ГЖИ поступило почти 2 тыс. обращений. Никогда у нас за 5 лет не было такого, чтобы сентябрь давал колоссальный рост… Всего 5 месяцев в году дают пиковые значения. Традиционно это зимний период и выход из отопительного сезона.

Самый большой прирост количества жалоб в ГЖИ за период с начала года по текущий момент, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, обеспечили жители Ютазинского района — в 9,5 раза. В 3,5 раза больше обращений поступило из Балтасинского района. Казань и Набережные Челны на этом фоне выглядят куда менее выразительно — поток жалоб в столице вырос «всего» на 38,3%, а на родине КАМАЗа — на 36,5%.

Самый большой прирост количества жалоб в ГЖИ за период с начала года по текущий момент, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, обеспечили жители Ютазинского района — в 9,5 раза. взято с сайта Правительства Республики Татарстан

От 13% до 15% претензий, по словам Тыгина, связаны с выставленными к оплате суммами за коммунальные услуги, а 22,9% обращений в сентябре были повторными, при этом 25% жалоб генерирует всего 2% населения республики, отметил он.

Глава ГЖИ также рассказал о необычном рекорде: за последние 5 лет один-единственный житель республики направил в ГЖИ 1 600 обращений.

С начала 2026 года по 20 сентября ГЖИ РТ, реагируя на жалобы граждан, объявила 6 310 предостережений, причем почти половина из них приходится на сентябрь — за предыдущие 8 месяцев нерадивых жилищников и коммунальщиков предостерегли 3 479 раз.

Говоря о готовности жилищного фонда к отопительному сезону, Александр Тыгин отметил цифру, вызывающую недоумение: при наличии в Набережных Челнах 1 576 многоквартирных домов управляющие компании загрузили в ГИС ЖКХ в 3 раза больше паспортов готовности к отопительному сезону — 4 792:

— Может, радоваться надо, что они такие молодцы. Но в итоге мы не можем понять, как складывается картина в целом.

Он дал понять, что, скорее всего, торопясь отчитаться до контрольной даты, 1 октября, и опасаясь санкций в виде административной ответственности, в систему загрузили «дубли» паспортов. И сделал вывод:

— Поэтому мы констатируем, что оформление паспортов готовности нашими коллегами из управляющих организаций воспринимается как необходимость красивой статистики. Значит, не всегда паспорт соответствует [реальной ситуации]. Поэтому, пользуясь нашими СМИ, через вас обращаемся к жителям: если в подъезде не все так, как надо, если в стене грандиозная трещина, если вы не слышали ни разу, как идет промывка или опрессовка, если у вас есть сомнения в готовности, а паспорт размещен в ГИС ЖКХ, сразу нужно бить во все колокола, потому что, по нашим прогнозам, начиная с 8—9 октября мы, очевидно, перейдем в режим пяти дней ниже 8 градусов, и зима неизбежна.

Тыгин продемонстрировал выразительные фотографии, отражающие плачевное состояние домов, которые получили паспорта готовности, но не готовы к зиме.

Лиричный подход и единственный выход

Корреспондент «Реального времени» поинтересовалась у Александра Тыгина, какие из нарушений, связанных с подготовкой к отопительному сезону и упоминаемых жителями республики в обращениях в ГЖИ, маловероятно устранить до прихода зимы, имея в виду проблемы, на которые жильцы МКД жалуются неоднократно и не первый год. Но глава ГЖИ дал понять, что вообще не рассматривает проблему в таком аспекте:

— Это у вас, журналистов, лиричный подход! Предписание будет выдаваться на любое нарушение с установлением срока устранения. Условно говоря, если я сел в автобус, не заплатил за билет — мне выписали штраф, правильно? И если инспектор обнаружил несоответствие нормам, он накладывает штраф, выдает предписание. И устранение нарушения просто неизбежно!

«Устранение нарушения просто неизбежно», — утверждает Александр Тыгин. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глава ГЖИ уточнил, что работает инспекция исключительно по жалобам, «повальной» проверки состояния жилого фонда и его готовности к зиме закон не предусматривает:

— Если у граждан нет вопросов, то какие основания для контроля? Государство не вторгается в предпринимательскую деятельность.

А отвечая на вопросы об истории с тройным количеством паспортов готовности в Набережных Челнах, Тыгин не подтвердил предположение, что эта аномалия возникла из-за того, что у управляющих организаций есть возможность загружать в ГИС ЖКХ паспорт еще до завершения проверки готовности. Но и не стал отрицать, что в республике есть дома, где системы отопления еще не приведены в состояние готовности, а документы о готовности в систему уже могут быть «залиты».