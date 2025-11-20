Национальный фонд грамотности призвал расширить понятие чтения и учесть цифровые, аудио— и визуальные форматы

Организация NLT выступила за обновление образовательных практик и признание разных форм чтения

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Национальный фонд грамотности Великобритании (NLT) представил доклад The Future of Literacy: Multimodal Reading. Как пишет The Bookseller, в документе указано, что понимание грамотности меняется, а системы образования и образовательной политики не успевают за практикой. Эксперты считают, что чтение в печатном, цифровом, аудио— и визуальном формате нужно признавать на всех уровнях — в семьях, школах, бизнесе и сообществах. По их словам, это позволит не допустить разрывов в доступе к чтению среди детей и подростков.

В докладе подчеркивается, что грамотность уже включает цифровые тексты, аудиоформаты, визуальные истории и интерактивные материалы. Эксперты отмечают, что задача не в противопоставлении форматов, а в признании того, что грамотность развивается вместе с технологиями. Отдельно говорится о необходимости готовить учителей к работе с разными форматами и давать им инструменты для включения мультимодального чтения в учебный процесс.

Доклад опубликован накануне Национального года чтения, который пройдет в Великобритании в 2026 году. Эксперты считают, что этот период даст возможность объединить семьи, школы, правительственные ведомства, благотворительные организации, библиотеки и издателей для обсуждения новых подходов к чтению.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В документе также говорится, что аудиоформат может помочь детям и подросткам, которым трудно работать только с текстом. Эксперты отмечают, что аудио повышает понимание, интерес и уверенность и может открывать дополнительные пути к грамотности. В докладе отмечено, что многие участники проектов по чтению называют устаревшими критерии, по которым определяется, является ли человек читателем. Эксперты приводят пример: если человек слушает аудиокниги, читает комиксы или играет в сюжетные видеоигры, он часто не считает себя читателем, хотя фактически регулярно взаимодействует с текстами.

Авторы доклада подчеркивают, что мультимодальное чтение расширяет традиционное, а не заменяет его. Печатные, цифровые, аудио— и визуальные форматы дают разные преимущества. Эксперты считают, что семьи должны поддерживать разные виды чтения дома, школы — включать их в учебные программы, а сообщества — обеспечивать доступ ко всем форматам. Такой подход создает единое пространство грамотности, в котором дети получают навыки, уверенность и возможность участвовать в разных формах чтения.

В документе говорится о необходимости общей стратегии. Семьям предлагается давать доступ к разным форматам и поддерживать интерес к чтению. Школам — обновлять программы, развивать подготовку учителей и комбинировать тексты разных типов. Библиотекам и сообществам — становиться центрами доступа и включения. В финале доклада подчеркивается, что изменения в мире требуют новых решений. Печатные форматы остаются важными, но их уже недостаточно. Эксперты считают, что подходы к чтению должны учитывать технологические изменения и новые тенденции, чтобы дети могли успешно развиваться в разных формах грамотности.

Екатерина Петрова