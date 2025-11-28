Новый роман Амитава Гоша о связи поколений и памяти выйдет в 2026 году

Роман «Призрачный глаз» выйдет в Великобритании и странах Содружества в апреле 2026 года

Издательство John Murray приобрело права на новый роман Амитава Гоша «Призрачный глаз», пишет The Bookseller. Контракт охватывает Великобританию и страны Содружества, кроме Канады и стран Индийского субконтинента. Публикацию назначили на 9 апреля 2026 года.

Амитав Гош известен трилогией «Ибис» и романом «Маковое море», вошедшим в шорт-лист Букеровской премии. Новый роман стал первой крупной художественной работой автора после серии нон-фикшн книг последних лет.

Сюжет романа начинается в сентябре 1969 года. Трехлетняя Варша Гупта просит приготовить ей рыбу. Родные удивляются: ребенок никогда не ел рыбу, а семья придерживается строгой вегетарианской традиции. Девочка уверяет, что помнит другую жизнь и другую мать. Семья обращается к психиатру Шоме Бозе, которая много лет изучает случаи, связанные с памятью о прошлых жизнях. По мере работы над случаем Варши доктор фиксирует ее рассказы и наблюдения. Спустя полвека эти материалы попадают к группе экоактивистов. Племянник Бозе по имени Дину изучает их и включается в поиски уже взрослой Варши. На этом фоне у него всплывают собственные детские воспоминания.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что роман соединяет семейную историю, тему утраченной памяти и вопросы взаимодействия человека с природой. Они подчеркивают, что место действие романа чередуется между Калькуттой конца 1960-х и современным Бруклином, а в тексте прослеживаются мотивы рождения, смерти и обновления.

Амитав Гош сообщил, что задумал роман после пандемии Covid-19, когда потерял мать и не смог вернуться в Калькутту. Автор сказал, что в книге вернулся к регионам, о которых писал раньше, включая Сундарбан, но использовал другой взгляд.

Представители John Murray поясняют, что сотрудничают с Гошем более десяти лет и считают новый роман важной частью его художественной работы последних лет. Они подчеркивают интерес автора к тому, как память и природная среда связывают людей в разные эпохи и в разных странах.

Екатерина Петрова