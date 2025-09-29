В России назвали самые популярные языки для изучения

Английский язык все еще самый популярный

Книжный сервис «Строки» проанализировал предпочтения россиян при выборе литературы для изучения иностранных языков. Исследование приурочили ко Дню переводчика, который отмечается 30 сентября. В 2025 году наибольшая доля пришлась на английский язык — 79% от общего объема потребления. Среди самых востребованных книг оказались «Английский язык. Полный курс» Владимира Мюллера, аудиокнига «Английский словарный минимум. Тренажер» и «Базовый английский: 1-я ступень. Самоучитель». Пользователи старше 25 лет чаще выбирают именно английский.

Испанский язык занял второе место в рейтинге. Его доля выросла на 4% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего читатели выбирали «Испанский язык. Практический курс» Елизаветы Куцубиной, «Испанский язык. Начальный курс» Виктории Барсуковой и аудиоприложение «Уроки разговора на испанском языке» А. Кошелевой. Этот язык особенно популярен среди возрастной группы 35 лет — 44 года. Французский язык оказался на третьем месте, а немецкий — на четвертом. Разница между ними составила всего 1%. Молодежь младше 18 лет чаще всего выбирает французский. В числе популярных изданий по французскому — «Французский язык, 16 уроков. Базовый курс» Дмитрия Петрова, «Моя первая книга для чтения» О. Пименовой и М. Дубановой, «Учим французский вместе. Часть 1» Л. Шафрановской и Т. Пименовой. Для изучения немецкого чаще всего обращаются к «Немецкой грамматике в таблицах и схемах» Е. Тимофеевой, «Немецкому за 100 часов» Е. Шушлеевой и аудиоприложению «Разговорный немецкий в диалогах» Т. Ярушкиной.

При изучении английского, испанского и немецкого языков пользователи выбирают также адаптированные художественные книги. В числе таких изданий — «Американские рассказы. American Short Stories» Джека Лондона, Мэри Элизабет Браддон и Фрэнка Норриса, «Треугольная шляпа / El Sombrero de Tres Picos» Педро Антонио де Аларкона и «Лучшее средство от северного ветра. Gut Gegen Nordwind» Даниэля Глаттауэра.

Книги по изучению русского языка как иностранного заняли менее 3% от общего объема. Среди них наиболее популярны «Давайте дружить! Учебник по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень», «Пиши без правил. Грамотность и речь в деловом и личном общении» Натальи Романовой и «Мы изучаем русский с переводом на английский язык. Элементарный уровень (А1)» Татьяны Александровой и Леонида Московкина.

Екатерина Петрова