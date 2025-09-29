Новости общества

В России назвали самые популярные языки для изучения

20:32, 29.09.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Английский язык все еще самый популярный

В России назвали самые популярные языки для изучения
Фото: Clarissa Watson для Unsplash

Книжный сервис «Строки» проанализировал предпочтения россиян при выборе литературы для изучения иностранных языков. Исследование приурочили ко Дню переводчика, который отмечается 30 сентября. В 2025 году наибольшая доля пришлась на английский язык — 79% от общего объема потребления. Среди самых востребованных книг оказались «Английский язык. Полный курс» Владимира Мюллера, аудиокнига «Английский словарный минимум. Тренажер» и «Базовый английский: 1-я ступень. Самоучитель». Пользователи старше 25 лет чаще выбирают именно английский.

Испанский язык занял второе место в рейтинге. Его доля выросла на 4% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего читатели выбирали «Испанский язык. Практический курс» Елизаветы Куцубиной, «Испанский язык. Начальный курс» Виктории Барсуковой и аудиоприложение «Уроки разговора на испанском языке» А. Кошелевой. Этот язык особенно популярен среди возрастной группы 35 лет — 44 года. Французский язык оказался на третьем месте, а немецкий — на четвертом. Разница между ними составила всего 1%. Молодежь младше 18 лет чаще всего выбирает французский. В числе популярных изданий по французскому — «Французский язык, 16 уроков. Базовый курс» Дмитрия Петрова, «Моя первая книга для чтения» О. Пименовой и М. Дубановой, «Учим французский вместе. Часть 1» Л. Шафрановской и Т. Пименовой. Для изучения немецкого чаще всего обращаются к «Немецкой грамматике в таблицах и схемах» Е. Тимофеевой, «Немецкому за 100 часов» Е. Шушлеевой и аудиоприложению «Разговорный немецкий в диалогах» Т. Ярушкиной.

При изучении английского, испанского и немецкого языков пользователи выбирают также адаптированные художественные книги. В числе таких изданий — «Американские рассказы. American Short Stories» Джека Лондона, Мэри Элизабет Браддон и Фрэнка Норриса, «Треугольная шляпа / El Sombrero de Tres Picos» Педро Антонио де Аларкона и «Лучшее средство от северного ветра. Gut Gegen Nordwind» Даниэля Глаттауэра.

Книги по изучению русского языка как иностранного заняли менее 3% от общего объема. Среди них наиболее популярны «Давайте дружить! Учебник по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень», «Пиши без правил. Грамотность и речь в деловом и личном общении» Натальи Романовой и «Мы изучаем русский с переводом на английский язык. Элементарный уровень (А1)» Татьяны Александровой и Леонида Московкина.

Екатерина Петрова

