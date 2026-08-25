Исследование: 63% религиозных книг в мягкой обложке на Amazon могли использовать ИИ при создании текста

Книги с признаками использования ИИ в среднем стоили $16,84 против $18,96 у книг авторов-людей

Платформа Originality.ai, которая анализирует тексты на признаки использования искусственного интеллекта, изучила религиозные книги в мягкой обложке, которые продаются на Amazon. The Publishers Weekly пишет, что исследователи проанализировали 2034 книги на английском языке. У всех изданий была средняя оценка не ниже четырех звезд. Авторы исследования обнаружили признаки возможного использования ИИ в 63% книг.

Компания проводила анализ в течение первых шести месяцев 2026 года. Исследователи изучили три элемента каждой книги на Amazon: описание, биографию автора и фрагмент текста. Основным показателем стал именно фрагмент книги. Originality.ai присваивала тексту статус «вероятно создан ИИ», если система получала результат 50 баллов или выше.

Авторы исследования отдельно подчеркнули, что такой анализ не доказывает факт использования нейросети. Система определяет вероятность применения ИИ при создании текста. Поэтому результат не означает, что каждый автор из выборки действительно использовал нейросеть при написании книги.

Чаще всего признаки ИИ исследователи находили в книгах о колдовстве. На этот жанр пришлось 78% изданий с результатом «вероятно создано ИИ». В книгах об индуизме показатель достиг 76%. В литературе о даосизме он составил 74%. В трех других категориях доля оказалась заметно ниже. Исследователи обнаружили признаки ИИ в 42% книг о мормонизме, в 40% книг об атеизме и в 22% книг о сатанизме*. Авторы исследования предупредили, что эти три категории содержали меньше книг, поэтому результаты по ним нельзя напрямую сравнивать с более крупными выборками.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исследователи также обратили внимание на различия между категориями. Они предположили, что авторы, для которых английский язык неродной, могут чаще использовать ИИ, чтобы выходить на англоязычный книжный рынок. Именно этим они объяснили высокий показатель в некоторых категориях, связанных с восточными религиями.

Отдельно Originality.ai проверила книги, в которых ИИ, по оценке системы, мог создать сразу три элемента: описание, биографию автора и доступный фрагмент текста. Лидером здесь стал раздел об индуизме. Исследователи нашли 72 такие книги. Они составили 25% всей выборки книг об индуизме. Описание книги оказалось самым частым элементом с признаками использования ИИ. Система находила такие признаки даже у изданий, основной текст которых, по ее оценке, скорее всего, написал человек. Это означает, что автор или издатель мог использовать нейросеть не для всей книги, а для отдельных маркетинговых материалов.

Amazon не запрещает авторам продавать книги, созданные с помощью ИИ. Представитель компании заявил, что правила платформы регулируют содержание книг, а не способ их создания. Amazon также использует автоматические и ручные проверки, чтобы выявлять материалы, которые нарушают правила. Компания заявила, что продолжает менять системы контроля по мере развития технологий и издательского рынка.

Исследование также выявило разницу в цене и объеме книг. Издания, которые Originality.ai отнесла к вероятно созданным с помощью ИИ, в среднем стоили $16,84. Они насчитывали около 170 страниц. Книги, которые система отнесла к вероятно написанным людьми, стоили в среднем $18,96 и содержали около 208 страниц.

Эксперты считают, что религиозная литература создает отдельные риски при массовом использовании генеративного ИИ. Читатель может воспринимать содержание книги как авторское толкование веры, духовный совет или исследование религиозной традиции. При этом алгоритм может создавать текст без проверки специалистом и без понятного указания источников. Авторы исследования также считают, что издатели могут использовать интерес аудитории к религиозным темам для продвижения множества недорогих книг. По их мнению, нейросети позволяют быстро создавать тексты, которые обращаются к убеждениям читателей и могут стимулировать покупки.



Екатерина Петрова