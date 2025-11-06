Слово года по версии Collins — vibe coding, отражающее влияние ИИ на язык и программирование

Лексикографы отметили рост употребления фразы vibe coding с февраля

Словарь Collins объявил словом 2025 года термин vibe coding. Он обозначает процесс, при котором человек с помощью искусственного интеллекта превращает обычный язык в программный код. Авторы исследования отметили, что этот термин активно распространяется в медиа и социальных сетях. Выражение ввел инженер и специалист по искусственному интеллекту Андрей Карпати, ранее руководивший направлением ИИ в Tesla и участвовавший в создании OpenAI. Он описал vibe coding как ситуацию, когда пользователь создает новое приложение с помощью ИИ и перестает думать о самом коде.

Лексикографы Collins следят за языковыми изменениями через собственный корпус объемом 24 млрд слов. Он включает материалы СМИ, блогов и социальных сетей. На основе этого корпуса составляется ежегодный список слов, отражающих актуальные тенденции. По данным специалистов, частота употребления термина vibe coding резко выросла с февраля 2025 года.

Среди других популярных выражений года выделили слово clanker — уничижительный термин для обозначения компьютеров, роботов и других источников искусственного интеллекта. Оно стало широко использоваться в соцсетях, чаще всего в контексте недоверия к чат-ботам и платформам с ИИ. В 2025 году популярность также получили термины glaze и aura farming. Первое означает чрезмерную или незаслуженную лесть, второе — осознанное создание имиджа «крутого» человека. Еще одно новое слово — broligarchy, которым пользователи описывали владельцев крупнейших IT-компаний, появившихся на инаугурации Дональда Трампа.

Часто встречались и выражения, связанные с образом жизни. Biohacking обозначает попытки влиять на естественные процессы организма ради улучшения самочувствия. Термин micro-retirement описывает короткие перерывы между работой.

По словам экспертов Collins, выбор vibe coding отражает изменение границ между человеком и машиной. Развитие искусственного интеллекта делает программирование доступнее, а взаимодействие с компьютерами все чаще происходит на естественном языке.

Екатерина Петрова