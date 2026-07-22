«КИОН Строки»: 48% пользователей дочитывают «Войну и мир» до конца

На втором месте по дочитываемости оказался роман «Дом, в котором…»

Фото: Екатерина Петрова

24 июля исполняется 224 года со дня рождения Александра Дюма. К этой дате книжный сервис «КИОН Строки» проанализировал интерес аудитории к многотомным историям и выяснил, какой процент пользователей дочитывает и дослушивает до конца самые объемные литературные произведения. Самым дочитываемым произведением стал роман Льва Толстого «Война и мир», чаще всего пользователи начинали слушать аудиокнигу «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, а легендарный «Улисс» Джеймса Джойса до конца осилили всего 5% читателей.

Абсолютным лидером по доле пользователей, добравшихся до финала, стал роман «Война и мир» Льва Толстого. Более 75% произведения преодолело 48,8% аудитории. Таким образом, почти каждый второй пользователь, взявшийся за один из самых известных и объемных романов русской литературы, прочитал его практически полностью. На втором месте по дочитываемости оказался роман «Дом, в котором…» Мариам Петросян — в электронном формате до конца его осилили 42,9% пользователей.

Высокую вовлеченность читателей вызвали и произведения Александра Дюма. Аудиоверсию «Графа Монте-Кристо» дослушали до конца 26,8% пользователей, а электронную версию романа завершили 25,7% читателей. Таким образом, независимо от формата, примерно каждый четвертый пользователь остается с масштабной историей Эдмона Дантеса практически до самого финала. «Собор Парижской Богоматери» Гюго демонстрирует более скромные результаты. Электронную книгу дочитали 16,7% пользователей, а аудиоверсию дослушали 12,5%.

Одним из самых востребованных произведений исследования стал роман-антиутопия «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Его аудиоверсию начали слушать 2 286 пользователей — это самый высокий показатель среди представленных произведений. Однако до конца дошли только 16,2% слушателей. Электронную версию начинало читать меньшее количество людей, однако более 75% текста преодолело 18,2% читателей.

Среди других объемных классических произведений выделяются «Братья Карамазовы» Федора Достоевского. В электронном формате роман дочитали 21,6%. Аудиоверсия показала еще более высокий результат: до конца ее дослушали 23,1% аудитории. Роман «Тихий Дон» Михаила Шолохова также удерживает неослабевающее внимание примерно каждого пятого читателя: практически до конца дошли 20,9%.

Сложнее всего пользователям оказалось справиться с одним из главных модернистских романов XX века — «Улиссом» Джеймса Джойса. В электронной версии до отметки свыше 75% дошли лишь 12,6%. В аудиоформате показатель оказался еще ниже — 5,6%. Это самый низкий показатель среди всех проанализированных книг.

Исследование «КИОН Строк» показывает, что большой объем сам по себе не становится препятствием для читателей. Даже произведения на тысячу и более страниц способны сохранять внимание значительной части аудитории: почти каждый второй читатель доходит до финала «Войны и мира», а «Граф Монте-Кристо», «Братья Карамазовы» и «Тихий Дон» удерживают примерно каждого четвертого-пятого пользователя. При этом формат также может влиять на вовлеченность: одни произведения пользователи охотнее слушают, другие — читают в электронном виде.

Никита Егоров