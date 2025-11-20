В Шанхае завершилась двенадцатая Международная ярмарка детской книги

Китайские издатели активнее продают права и сокращают закупки зарубежных книг на фоне падения спроса

В Шанхае завершилась двенадцатая Международная ярмарка детской книги. За три дня мероприятие собрало 474 участника, среди них 194 зарубежных, пишет Publishers Weekly. Главное внимание посетителей привлекла сессия с данными рынка. По оценкам экспертов, общий книжный ретейл Китая за первые десять месяцев 2025 года упал на 2,1% к аналогичному периоду прошлого года. Продажи детских книг сократились на 0,48%. Доля сегмента достигла 28,2%, уступив только категории учебной и методической литературы с 28,4%.

Продажи продолжают уходить на цифровые платформы. На WeChat, Weibo, Douyin, Xiaohongshu, Kuaishou и другие сервисы пришлось 47,6% покупок детских книг за первые десять месяцев года. Темпы роста этого канала замедлились. Офлайн-магазины дали лишь 7,3% продаж. Среди жанров лидируют научно-популярные книги с долей 28,3%. Далее идут художественная литература для детей с 16,9% и книги-картинки с 15,2%. Издания о социально-эмоциональном развитии заняли около 10%.

Дисконты на детские книги уменьшились. Эксперты связывают это с попыткой стабилизировать цены. Одновременно снизился выпуск новинок. За январь — октябрь 2025 года вышло около 15,7 тыс. новых детских книг. Годом ранее — 17,05 тыс. Новые издания активнее продаются на контентных платформах. Классика и издания прошлых лет лучше идут через традиционные каналы, включая интернет-магазины. Среди переводных книг в этом году больше всего названий пришло из США, затем из Великобритании и Японии.

Зарубежные участники ярмарки по-разному оценили состояние рынка. Одни объясняют снижение закупок прав тем, что издатели продолжают распродавать запасы, накопленные во время локдаунов. По их мнению, это привело к росту объемов продаж благодаря скидкам, но снизило интерес к новым контрактам. Другие считают, что издатели усилили собственное производство и смещают внимание на продажу прав за рубеж.

Программа ярмарки показала изменения в подходах. На двенадцати мастер-классах и девяти практических занятиях говорили не о базовых навыках иллюстрации, а о работе с обложками, профессии иллюстратора, создании и продвижении IP, изображении повседневной жизни детей. Эксперты отмечают, что издатели наращивают собственные проекты и готовятся активнее продвигать их за рубеж.

Зарубежные издатели проявили интерес к локальному контенту. Многие искали книги для перевода и отмечали удобный формат ярмарки. По оценкам участников, китайские издатели чаще интересовались нон-фикшеном, особенно для подростков, а также книгами с выраженной ценностной составляющей. Сегмент для детей до трех лет оказался менее востребован из-за высокой конкуренции и несоответствия цен.

Представители компаний отметили технологичность местных издателей. Те обсуждают не только печатные издания, но и работу с IP, мерчандайзингом и мультимедийными форматами. Участники указывали на рост числа издателей, которые стремятся продавать свои проекты зарубежным партнерам.

Эксперты выделили два основных сдвига на рынке. Первый касается дистрибуции. Почти 80% художественных и массовых книг продаются через соцплатформы. Издатели говорят о необходимости развития независимых книжных магазинов, чтобы вернуть читателей в офлайн. Второй сдвиг связан с редакциями. Они стали осторожнее покупать права и чаще предлагают зарубежным партнерам адаптировать контент под местные предпочтения. Речь идет о серии большего объема или измененном формате.

Отдельное внимание участники уделили тому, как поколения Z и Alpha меняют потребление контента. По оценкам специалистов, визуальный язык набирает вес. Читатели быстрее реагируют на символы и эмоциональные образы. При этом интерес к книгам не исчезает, а развивается параллельно с цифровыми форматами и новыми способами вовлечения.

Следующая ярмарка детской книги в Шанхае пройдет 13—15 ноября 2026 года.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова