В Великобритании растут продажи классики на фоне усталости от трендов и быстрого контента

Издатели запускают новые серии и переиздают забытые книги

В Великобритании растет интерес к классической литературе. Издатели фиксируют рост спроса на переиздания известных и забытых книг. По словам экспертов, читатели устали от быстрого контента и постоянной гонки за новыми трендами. Люди снова ищут «радость открытия» — возвращаются к проверенным авторам и обращают внимание на редкие тексты, которые долгое время не переиздавались.

Аналитики отмечают, что на спрос повлияли два фактора. Во-первых, популярность BookTok и красивое оформление книг стали важными элементами читательской культуры. Во-вторых, издатели стремятся снизить риски в условиях непредсказуемого рынка, обращаясь к своим архивам. Новые серии классики позволяют сохранять узнаваемость бренда и при этом обновлять каталоги.

В сентябре 2025 года Penguin Michael Joseph запустил серию The Mermaid Collection, приуроченную к 90-летию компании. В нее вошли романы, написанные женщинами во второй половине XX века, которые долгое время оставались вне внимания. Каждое издание сопровождается предисловием современного автора, рассказывающего о контексте публикации и ее значении сегодня. Подобный подход уже зарекомендовал себя у издательства Persephone Books, которое 25 лет занимается возвращением в печать произведений, написанных женщинами и о женщинах. По словам экспертов, такие коллекции формируют новый пласт читательского интереса — они дают возможность взглянуть на прошлое глазами авторов, чьи книги долгое время оставались в тени.

Серия Vintage Collector’s Classics, запущенная издательством Vintage, показала устойчивый рост продаж. Издатели связывают успех с сочетанием эстетики и содержания: красиво оформленные книги востребованы как подарки, а читатели видят в них источник уюта и ностальгии. Второе направление, которое набирает силу, — «вновь открытые классики». Люди ищут произведения, которые не входили в школьные списки, но отражают дух эпохи и дают возможность по-новому прочитать историю литературы. По оценкам специалистов, читатели все чаще выбирают не только знакомые имена, но и малоизвестных авторов. Такой интерес стал заметен во многих издательствах. Возвращение к архивам — один из способов стабилизировать продажи в ситуации, когда новые книги нередко теряются в потоке публикаций.

Издательство John Murray Press, которому в этом году исполнилось 250 лет, также запустило собственную серию классики. По словам представителей компании, это способ подчеркнуть историю бренда и связать старые тексты с новыми. Читатели, выбирая книги онлайн, все реже разделяют новинки и переиздания — они ищут «что-то стоящее», а классическая обложка служит знаком качества. Эксперты отмечают, что новые серии становятся ответом на ускорившиеся издательские циклы. Когда тренды меняются слишком быстро, возвращение к классике позволяет дать аудитории устойчивость и уверенность в содержании. Это также помогает издательствам диверсифицировать каталоги и не зависеть только от текущих хитов.

Среди независимых проектов выделяется серия Outsider Classics от Dead Ink. В нее входят забытые книги, когда-то подвергшиеся цензуре или не понятые современниками. Идея в том, чтобы вернуть голоса авторов, чьи тексты были «вне мейнстрима». Издатели считают, что интерес к таким книгам связан с поиском подлинности и желанием уйти от поверхностного потребления контента. По словам экспертов, интернет упростил доступ к книгам, но одновременно сделал культуру более плоской и стандартизированной. В этом контексте обращение к малоизвестным произведениям воспринимается как форма культурного сопротивления. Переиздание классики, по их словам, стало балансом между желанием сохранить редкость и необходимостью адаптировать ее к современному книжному рынку.

Издатели уверены, что тенденция сохранится. Переиздания и тематические серии становятся частью стратегии долгосрочного развития: они укрепляют имидж компаний и удовлетворяют спрос читателей на глубокое, «медленное» чтение.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова