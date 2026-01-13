Издательство Popcorn Books закрылось

Творческая команда продолжит работать на других проектах

Издательство Popcorn Books, сообщение опубликовано в телеграм-канале компании.

— Мы очень благодарны всем, кто был с нами на протяжении этих семи лет: авторам, партнерам и, конечно, вам, дорогие читатели. Именно ваша поддержка помогала нам продолжать работать в любых условиях, даже когда едва хватало сил. Но мы всегда находили силу в вас. Вы — наша опора: человечные, искренние, открытые к разным голосам и опыту. Спасибо, что создавали историю вместе с нами и, даже когда эта история приняла трагичный оборот, не отвернулись от нас. Мы каждый день думаем о тех, с кем работали много лет и очень переживаем за них, — говорится в сообщении.

По данным издательства «Эксмо», получившего контроль над Popcorn Books в августе 2023-го, Popcorn Books как бренд действительно прекращает свое существование, пишет РБК.

При этом творческая команда, как уточнили в «Эксмо», продолжит работать на других проектах.

Popcorn Books — книжное издательство из Москвы, которое основали в 2018-м. В основном команда издавали книги в жанре young-adult (для молодежи).

Екатерина Петрова