«Чарли и шоколадная фабрика» под запретом: как цензурировали книги Роальда Даля

Книга этой недели — повесть британского классика Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика»

Фото: Реальное время

Сегодня, 13 сентября, исполнилось 110 лет со дня рождения Роальда Даля. Его книги разошлись тиражом больше 300 млн экземпляров и переведены на 68 языков мира. Но чем громче слава, тем громче и скандалы вокруг его имени. Обвинения в расизме настигли «Чарли и шоколадную фабрику» еще в начале 1970-х, когда книгу готовили к экранизации. А в 2023 году издательство Puffin переписало в книгах Даля сотни слов и спровоцировало новую волну обвинений уже в абсурдной цензуре. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова разбирается, как менялся текст «Фабрики» с 1964 года, кого еще из героев Даля коснулись правки и чем в итоге закончилась многолетняя война за слова.

Роальд Даль: «добрый волшебник» с темной стороной

Даль родился 13 сентября 1916 года в Лландаффе, в Уэльсе, в семье норвежских иммигрантов. После окончания колледжа в 1934 году он устроился работать в компанию Shell, где в 1936-м его направили в Восточную Африку, на территории нынешней Танзании. С началом Второй мировой войны в 1939-м Даль уволился из Shell и вступил добровольцем в Королевские военно-воздушные силы. Уже через год при аварийной посадке в ливийской пустыне будущий писатель получил тяжелые травмы: у него был проломлен череп и поврежден нос, а также он временно ослеп. После войны Даль занялся писательством. Начал с рассказов для взрослых и лишь спустя полтора десятилетия перешел к детским книгам.

По тем временам Роальд Даль писал дерзко и непочтительно. В его историях взрослые представлены жестокими и лицемерным, а дети побеждают их с помощью фантазии и черного юмора. Такой подход к изображению героев привлек внимание читателей и принес писателю мировую славу. Даль стал одним из самых узнаваемых детских авторов XX века. Но у «доброго волшебника» были свои скелеты в шкафу. В 1983 году в интервью журналу New Statesman Даль заявил:

— В еврейском характере есть черта, которая провоцирует враждебность, может быть, это некое отсутствие щедрости по отношению к неевреям, — и добавил, что «даже такой мерзавец, как Гитлер, не просто так к ним придирался».

Британский детский писатель Роальд Даль (1971). Ronald Dumont / Getty Images / скриншот с сайта ThoughtCo

Спустя почти сорок лет, в 2020 году, семья Даля и компания, которая управляла наследием писателя, извинились за этой высказывание. Они сказали, что эти причинили «длительную и понятную боль».

«Чарли и шоколадная фабрика»: первый скандал — умпа-лумпы

Повесть про Чарли Бакета, бедного мальчика, который выигрывает золотой билет на фабрику эксцентричного кондитера Вилли Вонки, вышла в 1964 году в издательстве Alfred A. Knopf. Продажи стартовали скромно — всего 5 тыс. экземпляров за первый год, но затем выросли до 125 тыс. копий ежегодно. Сегодня «Чарли» — самая продаваемая книга Даля: более 20 млн копий продано по всему миру.

Мало кто помнит, что первого Чарли Даль задумывал темнокожим мальчиком. Литературный агент решил, что чернокожий герой не понравится читателям, и заставил автора изменить персонажа. Но расовый вопрос никуда не делся, он просто переместился на других героев книги. В оригинальном тексте 1964 года умпа-лумпы (работники фабрики Вонки) описаны как африканские пигмеи. Вонка «выписывает» их из глубин Африки и привозит на фабрику в упаковочных ящиках. В родных джунглях они голодали и питались раздавленными гусеницами и корой деревьев. По сути, это бесправная рабочая сила, которая получает за труд лишь кров и какао.

В начале 1970-х, накануне выхода экранизации 1971 года, книгу заметила Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP). Организация обвинила Даля в расизме и увидела в истории с ввозом умпа-лумпов из Африки прямые параллели с рабством. Сначала Даль спорил с критиками и даже сравнивал их позицию с нацистской. Но затем передумал:

— Мне не приходило в голову, что изображение умпа-лумпов расистское, но это пришло в голову NAACP и остальным. Выслушав критику, я обнаружил, что согласен с ней, поэтому и переписал книгу, — признался он позже.

Реальное время / realnoevremya.ru

В 1973 году, одновременно с сиквелом «Чарли и большой стеклянный лифт», вышла новая версия «Фабрики». В ней умпа-лумпы превратились в розово-белых человечков с золотисто-каштановыми волосами родом из вымышленной страны Умпландии, а не из Африки. Но правка не закрыла вопрос. Исследовательница Кэтрин Кайзер в статье для Modern Fiction Studies утверждает: даже «милота» умпа-лумпов оправдывает принудительный труд и превосходство белых. После перекраски в розовый цвет они попросту перестали читаться как жертвы рабства и превратились в веселых эльфов, которым не обязательно сочувствовать.

2023 год: «чувствительные читатели» берутся за Даля

В феврале 2023 года на титульной странице новых изданий Даля появилась короткая приписка:

— Слова имеют значение. Эта книга написана много лет назад, и мы регулярно пересматриваем язык, чтобы ею могли наслаждаться все и сегодня.

За этой фразой стояла масштабная работа. Издательство Puffin Books, подразделение Penguin Random House, вместе с организацией Inclusive Minds (коллективом «чувствительных читателей», которые занимаются вопросами инклюзивности в детской литературе) переписало сотни отрывков в книгах Даля. Обзор начался еще в 2020 году, когда компанией Roald Dahl Story Company управляла семья писателя, а завершился уже после продажи прав Netflix.

В «Чарли и шоколадной фабрике» досталось прежде всего Августу Глупу. Обжора, которого Даль называл «невероятно жирным», превратился просто в «огромного». Изменения затронули и умпа-лумпов, в новой редакции они стали гендерно-нейтральными персонажами.

Но фабрика Вонки — лишь часть большой правки. В «Ведьмах» (1983) женщина, которая притворялась обычным человеком, больше не «кассирша в супермаркете или машинистка», а «ведущий ученый или владелица бизнеса». Определение «старая карга» заменили на «старую ворону». Из «Матильды» (1988), «Свинтусов» (1980) и «Джеймса и гигантского персика» (1961) вычистили слова, связанные с весом, внешностью, психическим здоровьем и расой. Например, тетя Спанж из «сумасбродно толстой и невероятно обрюзгшей» превратилась в «мерзкую старую бестию, которая заслуживает, чтобы ее раздавило фруктом». А в «Изумительном мистере Лисе» (1970) из описания тракторов пропало слово «черный». Теперь это просто «жестокие, зверского вида монстры».

Реальное время / realnoevremya.ru

Масштаб правок оказался внушительным. Журналист The Daily Telegraph прочитал новые издания книг и сравнил их с предыдущими версиями. Он насчитал 59 изменений в одних только «Ведьмах», в остальных книгах Даля было сделано сотни правок.

«Абсурдная цензура» и «инклюзивность»

Первым об абсурдности цензуры книг Роальда Даля высказался Салман Рушди.

— Роальд Даль не был ангелом, но это абсурдная цензура. Puffin Books и наследникам Даля должно быть стыдно, — написал он в Twitter.

В 2023 году премьер-министром Великобритании был Риши Сунак, который тоже выступил в защиту книг Даля. Его представитель заявил, что премьер «согласен с БДВ [„Большим и Добрым Великаном“] в том, что не стоит гоблфанковать словами». В заявлении также говорилось, что литературное наследие нужно сохранять, а не ретушировать. Высказалась против цензуры и глава PEN America Сюзанна Носсел. Она назвала правки попыткой «вычистить книги от всего, что может кого-то оскорбить». А вот писатель Филип Пулман предложил радикальное решение. Он посчитал, что если книги Даля кого-то оскорбляют, их не нужно переписывать, а нужно просто перестать издавать.

Издательство Puffin и Roald Dahl Story Company пытались защищаться от нападок общественности. Представители издательства и наследников говорили, что изменения «небольшие и тщательно продуманные» и сделанные с целью, чтобы «чудесные истории и персонажи Даля продолжали радовать всех детей». Кроме этого, компания аргументировала свое решение тем, что пересмотр языка при переиздании старых книг — обычная практика.

И, как обычно, мнения основных читателей книг Даля — детей и подростков — никто не спросил. Восполнить пробел решили исследователи. В 2025 году в журнале Children’s Literature in Education вышла работа, основанная на восьми дискуссионных группах с участием 73 подростков из трех британских школ. Вывод оказался неожиданным. Молодые читатели демонстрировали «высокий уровень проницательности и понимания» дебатов о цензуре, во многом не уступая взрослым «экспертам», но их мнение так и не попало в медийную шумиху.

Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» (2005). Скриншот с сайта IMDb

Через неделю непрекращающейся критики издательство сдало назад. Puffin объявило о выпуске The Roald Dahl Classic Collection. Это серии из 17 оригинальных, неотредактированных книг Даля, которые выйдут уже под лейблом Penguin, параллельно с переработанными версиями Puffin.

— Мы признаем важность сохранения классических текстов Даля в печати. Предлагая как версии Puffin, так и Penguin, мы даем читателям возможность выбрать, как они хотят взаимодействовать с волшебными, потрясающими историями Роальда Даля, — заявила управляющий директор Penguin Random House Children’s UK Франческа Дау.

Во Франции публикацией книг Роальда Даля занимается издательство Gallimard. Там вообще отказались что-либо менять в текстах. «Это даже не обсуждалось», — заявили в издательстве агентству France Presse. Кстати, сам писатель еще при жизни категорически возражал против правок своих текстов. В разговоре с художником Фрэнсисом Бэконом он однажды пригрозил: если после его смерти книги начнут переписывать, он «пошлет огромного крокодила, чтобы тот их сожрал».

История с Далем — это столкновение двух представлений о книге. С одной стороны, это неизменный культурный артефакт. А с другой — живой текст, который можно и нужно адаптировать под новые нормы. Одни видят в правках Puffin культурный вандализм, другие напоминают, что детская литература менялась всегда. Например, «Доктор Дулиттл» Хью Лофтинга и ранние книги доктора Сьюза тоже пережили десятки редакций ради актуальности. При этом оригинальный текст «Чарли и шоколадной фабрики» перейдет в общественное достояние США в 2060 году. После этого любой сможет переиздать книгу в ее самом первом, неотредактированном виде, с африканскими «пигмеями» и «жирным» Августом Глупом.

Издательство: «Самокат»

Перевод с английского: Елена Барон, Михаил Барон

Количество страниц: 192

Год: 2021

Возрастное ограничение: 6+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

