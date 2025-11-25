Авторы в Великобритании сообщили о снижении доходов и угрозе замены ИИ

97% британских писателей выступили против использования ИИ для создания романов

Фото: Артем Дергунов

Новое исследование Кембриджского университета показало, что 51% опубликованных романистов в Великобритании считают вероятной полную замену их труда системой искусственного интеллекта, пишет The Bookseller. В опросе участвовали 258 авторов и 74 представителя отрасли. Почти 60% писателей заявили, что их тексты использовали для обучения больших языковых моделей без согласия и оплаты. Около 39% сообщили о снижении доходов, а 85% ожидают падения заработка в будущем из-за роста генеративных систем.

Работу провел Центр технологий и демократии Minderoo. Исследователи собрали данные не только через анкетирование, но и через интервью, фокус-группы и специализированный форум с участием авторов и издателей. Жанровые писатели чувствуют наибольший риск вытеснения: 66% назвали угрозой для себя сегмент романтической прозы, 61% — триллеры, 60% — криминальные романы. Одновременно 80% участников признали, что технологии приносят обществу пользу, а 33% используют инструменты ИИ для задач, которые считают не творческими, главным образом для поиска фактов и справочной информации.

Эксперты отметили, что писатели массово чувствуют нарушение авторских прав после появления генеративных моделей. Многие боятся потери доверия читателей, если использование ИИ не раскрывается. Одна из распространенных тревог — формирование двухуровневого рынка, где книги, написанные человеком, станут дорогим продуктом, а массовая ИИ-литература будет бесплатной или дешевой.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Отдельные авторы рассказали, что уже находили на торговых площадках книги под своим именем, которые они не писали. Некоторые столкнулись с рецензиями, созданными ИИ, где путались имена и персонажи, что снижало рейтинг и влияло на продажи. Почти все писатели негативно относятся к идее написания романов моделями: 97% высказались против того, чтобы ИИ писал книги полностью, 87% — против использования его даже для отдельных фрагментов. Лишь около 20% применяют ИИ для уточнения данных и только 8% — для редактирования.

Анализ показал неприятие предложенной ранее модели «сохранения прав», при которой ИИ-компании могут использовать тексты, если авторы не отказались явно. Против такого подхода высказались 83% участников, а 93% заявили, что отказались бы от использования своих произведений в обучении. Большинство (86%) поддерживаются принципа opt-in, когда разрешение дается заранее. Самым удобным механизмом респонденты назвали коллективное лицензирование через профессиональные объединения, что поддержали 48% романистов.

В отчете перечислены инструменты, которыми уже пользуются создатели текстов: Sudowrite и Novelcrafter помогают в разработке идей и редактировании, Qyx AI Book Creator и Squibler позволяют создавать полные книги, а платформы вроде Spines предлагают автоматизацию процессов дизайна и распространения. Эксперты отмечают, что эти модели обучают на огромных массивах пиратских копий, что усугубляет конфликт вокруг авторских прав.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Авторы рассказали, что им все сложнее конкурировать с множеством книг, созданных автоматически. Дополнительный доход, например копирайтинг или перевод, тоже сокращается. Исследование связывает это с распространением генеративных моделей на смежных рынках. Многие писатели считают, что технологии снижают разнообразие литературы и повышают риск шаблонности в текстах, а это может подтолкнуть часть творчества к экспериментам, чтобы доказать «человеческое» происхождение.

Участники подчеркивают необходимость регулирования, которое обязало бы компании раскрывать данные об обучении моделей и соблюдать нормы авторского права. Они ожидают реформ, которые усилят защиту литераторов и обеспечат выплаты за использование их работ.

Екатерина Петрова