Как экс-глава ФСС Татарстана получил хлебное место

В рамках исполнения своего приговора осужденный за взятку Павел Лоханов теперь развозит по магазинам хлеб

Фото: Динар Фатыхов

«Мой рабочий день начинается в 4 утра, а заканчивается в 4 вечера», — поделился с «Реальным временем» бывший глава отделения Фонда соцстраха в Татарстане Павел Лоханов, осужденный за взятку. В рамках своего приговора он получил новую работу — водителем на Казанском хлебозаводе №3 — и уже заработал благодарность гендиректора предприятия. Впрочем, возит ВИП-фигурант не руководство, а караваи и сдобу, но мечтает покинуть исправцентр ФСИН и вернуться к семье, пятерым детям. На этой неделе Верховный суд Татарстана заблокировал ему попытку получить вольную раньше окончания срока, который истекает в марте 2028-го. Подробнее — в материале «Реального времени».

Юбилей посадки и первый отказ в УДО

На этой неделе исполнилось ровно 5 лет с того дня, как бывший глава Камского Устья, кандидат политических наук и многодетный отец лишился свободы. После передачи пакета с деньгами от подрядчика ФСС глава регионального Фонда соцстраха Павел Лоханов пытался скрыться на авто, а когда его догнали — выкинул пакет из машины.

В июне 2022-го Московский суд Казани признал переданные 2,4 млн рублей первым траншем взятки от представителя фирмы-поставщика «РСС-Мед» — за общее покровительство компании на фоне арбитражного дела по иску фонда к компании ввиду поставки с нарушениями условий контракта. Иск ФСС выставлял на 14 млн рублей, но суд посчитал доказанными претензии лишь на 100 тысяч. Первоначально Лоханову назначили наказание в 9 лет колонии строгого режима, однако по итогам апелляции и кассации срок снизился до 6,5 года, а в мае 2025-го Верховный суд Татарстана посчитал возможным заменить остаток срока принудительными работами. В результате Лоханов смог выйти из свияжской колонии.

В 2022-м Московский райсуд Казани посадил Павла Лоханова, в 2026-м отказал ему в условно-досрочном освобождении. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В августе 2026-го его адвокат обратился в райсуд с ходатайством об условно-досрочном освобождении с учетом истечения двух третей назначенного срока, положительных характеристик и десяти поощрений за время отбывания наказания. Райсуд отказал, и на этой неделе в Верховном суде республики состоялось рассмотрение апелляционной жалобы защиты на отказ в УДО.

Излагая обстоятельства дела, председательствующий судья сообщил — срок наказания Павла Лоханова по приговору заканчивается через полтора года, адвокат считает отказ райсуда необоснованным, а в самом решении усматривает существенные нарушения. В их числе — отсутствие в постановлении суда хоть каких-либо доказательств, что осужденный не исправился. При этом в оглашенных материалах прозвучала информация — в данный момент он признает свою вину в коррупционном преступлении и искупает вину трудом.

В колонии бывший ВИП-страховщик получил рабочую профессию и возглавил ремонтно-строительную бригаду. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также в жалобе указывалось: в колонии строгого режима, несмотря на высшее образование и научное звание, Лоханов получил дополнительное, среднее профобразование, но в рядах рядовых рабочих-зэков не задержался — стал бригадиром строительно-ремонтной бригады.

«Лепил танки, косил траву... Что еще нужно сделать?»

Позицию своего адвоката Павел Лоханов поддержал. За свидетельской трибуной в зале Верховного суда он заявил, что находится на принудительных работах и в казанском исправцентре ФСИН уже более 16 месяцев — с 16 мая 2025-го. Первым местом его «отработки» стало казанское производственное объединение «Зарница». Был там инженером-диспетчером, потом — замначальника цеха по производству, где собирали интерактивные учебные стенды для школ, садиков, городков ГАИ.

Инна Серова / realnoevremya.ru

В настоящее время бывший глава района и регионального отделения ФСС трудится водителем фургона на Казанском хлебозаводе №3, возит хлеб по магазинам.

— В «Зарнице» проработал 11 месяцев, потом перевелся на хлебозавод. От работы на отказывался, работал по максимуму. Активно участвовал во всех инициативах в исправительном центре — лепил из снега танки, убирал снег, косил траву, участвовал в культурных, общественных мероприятиях. Не знаю, что еще нужно сделать, чтобы быть достаточно «зарекомендованным для освобождения». Сделал все возможное, чтобы показать, что я действительно стремлюсь на свободу, — выступил Павел Лоханов в апелляционной инстанции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из представленных материалов следовало — в исправцентре Лоханов поработал секретарем на местных чемпионатах по шахматам и самбо, а еще участвовал в разборе и реконструкции общежития для сотрудников ФСИН. Указывалось также украшение новогодней елки и подготовка концерта к 8 Марта.

Адвокат Вадим Максимов напомнил постановление пленума Верховного суда РФ о судебной практике по материалам об условно-досрочном освобождении: «Не должно быть случаев необоснованного отказа — должна быть оценка всех доводов и основания для отклонения ходатайства. А в постановлении Московского райсуда Казани от 5 августа нет конкретных указаний, по каким причинам отказано. При этом в постановлении вообще нет каких-либо негативно характеризующих моего подзащитного фактов!»

В день решения первой инстанции Лоханов получил благодарность за добросовестный труд от нового работодателя. По ходатайству защиты ее приобщили к материалам дела.

Адвокат Вадим Максимов считает незаконным отказное решение районного суда. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Суд не может выносить решение произвольно — все должно быть строго в рамках закона. При этом в решении прямо указано: «Представленные доказательства не свидетельствуют, что осужденный зарекомендовал себя «настолько положительно», чтобы можно было признать, что для своего исправления он не нуждается в полном отбывании наказания».

Само выражение «настолько положительно» указывает на произвольность вынесения решения, сделал акцент Максимов.

Статья 79 Уголовного кодекса РФ и постановление пленума ВС РФ по УДО «запрещают суду отписываться формальными фразами без приведения фактических обстоятельств», продолжил защитник и попросил отменить отказное решение как незаконное, а в апелляции вынести новое и признать, что «Лоханов твердо встал на путь исправления и может быть освобожден условно-досрочно».

Прокурор: «Поведение не было безупречным»

Против отмены решения райсуда и УДО выступил прокурор Андрей Андронов. С его слов, кроме положительных характеристик с указанием, как осужденный «занимался покосом травы, украшением елок, лепил из снежков фигурки», в материалах есть и негатив:

— Его поведение за весь период отбывания наказания не было безупречным — на него было наложено также взыскание. Оно хотя и погашено, снято, но эти сведения также отрицательно характеризуют его личность. Полагаю, осужденный за совершение коррупционного преступления нуждается в дальнейшем отбывании наказания.

Историю с баллончиком, за который Лоханова хотели вернуть в колонию, в суде не вспоминали. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В ответ адвокат напомнил о благодарности за добросовестный труд, а не какие-то поделки, и поделился информацией о причинах уже неактуального, снятого взыскания — после работы Лоханов опоздал на вечернюю поверку в исправцентр на 3 минуты: «Из-за антидроновой защиты была проблема со связью, и он долго ждал такси». На общественном транспорте до «режимного общежития» добраться проблематично.

Историю с попыткой силовиков вернуть этого осужденного в колонию за баллончик с гигиеническим средством для обуви на заседании не вспоминали.

В перерыве заседания Павел Лоханов ответил на вопрос журналиста «Реального времени» и сообщил: «Мой рабочий день сейчас начинается в 4 часа утра и заканчивается в 4 часа вечера, с учетом времени на оформление документов и передачу техники».

Вернувшись из совещательной комнаты, судья ВС Татарстана сообщил — в жалобе защиты отказать, решение оставить в силе. Так что в ближайшие месяцы ВИП-осужденный продолжит доставлять хлеб казанцам. Если, конечно, не получит очередное повышение. Или не добьется УДО в вышестоящей инстанции.