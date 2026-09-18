Надежный старт отопительного сезона

ТГК-16 завершила ключевые этапы подготовки

Фото: Динар Фатыхов

Планомерная подготовка к осенне-зимнему периоду и обеспечение надежного тепло— и электроснабжения как промышленных потребителей, так и жилищно-коммунального сектора — одна из ключевых задач генерирующей компании. О том, как идет подготовка к отопительному сезону 2026/2027 года, «Реальному времени» рассказал начальник отдела эксплуатации и ремонта оборудования ТГК-16 Марат Гимадиев.

Капремонты идут по графику

Не успел закончиться прошлый отопительный сезон, а он длился 220 дней — с 29 сентября 2025 года и по 7 мая 2026-го, как генерация республики приступила к подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.

В рамках подготовки станций АО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — к отопительному сезону 2025/2026 года было запланировано выполнение капитальных ремонтов четырех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1740 тонн в час, трех паровых турбин общей мощностью 229 МВт.

— Часть запланированных работ уже завершена, часть будет завершена в ближайшее время, все мероприятия выполняются в соответствии с графиком, — рассказал Марат Гимадиев.

О том, как идет подготовка к отопительному сезону 2026/2027 года, «Реальному времени» рассказал начальник отдела эксплуатации и ремонта оборудования ТГК-16 Марат Гимадиев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в капитальном ремонте находятся две турбины, которые модернизируются по программе КОММод (конкурентный отбор проектов модернизации). В завершающей фазе находится проект модернизации паровой турбины Т-100/120-130-2 ст. №5 мощностью 105 МВт: заменены основные ресурсоопределяющие узлы и насосные агрегаты турбины. Пусконаладочные работы планируем выполнить в ближайшее время. В активной фазе и модернизация паровой турбины Р-100-130/15 ст. №3, по которой уже изготовлено и поставлено необходимое оборудование и завершены демонтажные работы. Также на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) ведется капремонт на котлоагрегате №13. На Казанской ТЭЦ-3 проводится капитальный ремонт на котлоагрегате №4.

То, что часть оборудования будет находиться в состоянии ремонта и в разгар отопительного сезона, совершенно нормальная практика, подчеркивают в генерирующей компании.

— Располагаемые мощности наших станций обеспечивают полное покрытие тепловых и электрических нагрузок с учетом планируемых графиков ремонтов. Действующее оборудование позволяет обеспечить наших потребителей без каких-либо ограничений — и промышленные предприятия, и жилищно-коммунальный сектор, — заверил собеседник.

«Оборудование наших станций подготовлено к несению нагрузок»

На предприятии заключены договоры на поставку природного газа (основного вида топлива) и мазута (резервного топлива). На станциях запасы резервного топлива поддерживаются на уровне не ниже установленных Минэнерго России нормативов.

За летний период проведены пробные растопки энергетических и водогрейных котлов Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и Казанской ТЭЦ-3 на резервном топливе и проведены учебные тренировки с персоналом с переводом работы оборудования с основного топлива на резервный и обратно.

— Проведены гидравлические испытания трубопроводов горячей воды станций совместно с потребляющими тепловыми сетями города и промышленных узлов, с устранением выявленных замечаний. Теплофикационное оборудование наших станций подготовлено к несению нагрузок, — подчеркнул Марат Гимадиев.

На объектах энергетики созданы два собственных нештатных аварийно-спасательных формирования (НАСФ). Реклама АО «ТГК-16». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Безопасность в приоритете

Подготовка к отопительному сезону предполагает не только ремонт и пополнение запасов топлива, но и усиление безопасности работы станций и готовность грамотно действовать в случае чрезвычайных происшествий.

С целью поддержания в постоянной готовности сил и средств к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, обусловленные разливами нефтепродуктов и химических веществ технологического процесса, заключены долгосрочные договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями ООО «ОДС РТ».

На объектах энергетики созданы два собственных нештатных аварийно-спасательных формирования (НАСФ): на Казанской ТЭЦ-3 из 21 спасателя, на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) из 35 спасателей.

НАСФ аттестованы в установленном порядке, укомплектованы специальным оборудованием, техникой и средствами защиты. Члены формирований прошли соответствующее обучение.

В соответствии с утвержденными графиками тренировок регулярно проводятся общестанционные противоаварийные тренировки.

На станциях ТГК-16 для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и аварий имеется и своевременно пополняется аварийный резерв материалов и оборудования.