Надежный старт отопительного сезона
ТГК-16 завершила ключевые этапы подготовки
Планомерная подготовка к осенне-зимнему периоду и обеспечение надежного тепло— и электроснабжения как промышленных потребителей, так и жилищно-коммунального сектора — одна из ключевых задач генерирующей компании. О том, как идет подготовка к отопительному сезону 2026/2027 года, «Реальному времени» рассказал начальник отдела эксплуатации и ремонта оборудования ТГК-16 Марат Гимадиев.
Капремонты идут по графику
Не успел закончиться прошлый отопительный сезон, а он длился 220 дней — с 29 сентября 2025 года и по 7 мая 2026-го, как генерация республики приступила к подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.
В рамках подготовки станций АО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — к отопительному сезону 2025/2026 года было запланировано выполнение капитальных ремонтов четырех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1740 тонн в час, трех паровых турбин общей мощностью 229 МВт.
— Часть запланированных работ уже завершена, часть будет завершена в ближайшее время, все мероприятия выполняются в соответствии с графиком, — рассказал Марат Гимадиев.
В настоящее время на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в капитальном ремонте находятся две турбины, которые модернизируются по программе КОММод (конкурентный отбор проектов модернизации). В завершающей фазе находится проект модернизации паровой турбины Т-100/120-130-2 ст. №5 мощностью 105 МВт: заменены основные ресурсоопределяющие узлы и насосные агрегаты турбины. Пусконаладочные работы планируем выполнить в ближайшее время. В активной фазе и модернизация паровой турбины Р-100-130/15 ст. №3, по которой уже изготовлено и поставлено необходимое оборудование и завершены демонтажные работы. Также на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) ведется капремонт на котлоагрегате №13. На Казанской ТЭЦ-3 проводится капитальный ремонт на котлоагрегате №4.
То, что часть оборудования будет находиться в состоянии ремонта и в разгар отопительного сезона, совершенно нормальная практика, подчеркивают в генерирующей компании.
— Располагаемые мощности наших станций обеспечивают полное покрытие тепловых и электрических нагрузок с учетом планируемых графиков ремонтов. Действующее оборудование позволяет обеспечить наших потребителей без каких-либо ограничений — и промышленные предприятия, и жилищно-коммунальный сектор, — заверил собеседник.
«Оборудование наших станций подготовлено к несению нагрузок»
На предприятии заключены договоры на поставку природного газа (основного вида топлива) и мазута (резервного топлива). На станциях запасы резервного топлива поддерживаются на уровне не ниже установленных Минэнерго России нормативов.
За летний период проведены пробные растопки энергетических и водогрейных котлов Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и Казанской ТЭЦ-3 на резервном топливе и проведены учебные тренировки с персоналом с переводом работы оборудования с основного топлива на резервный и обратно.
— Проведены гидравлические испытания трубопроводов горячей воды станций совместно с потребляющими тепловыми сетями города и промышленных узлов, с устранением выявленных замечаний. Теплофикационное оборудование наших станций подготовлено к несению нагрузок, — подчеркнул Марат Гимадиев.
Безопасность в приоритете
Подготовка к отопительному сезону предполагает не только ремонт и пополнение запасов топлива, но и усиление безопасности работы станций и готовность грамотно действовать в случае чрезвычайных происшествий.
С целью поддержания в постоянной готовности сил и средств к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, обусловленные разливами нефтепродуктов и химических веществ технологического процесса, заключены долгосрочные договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями ООО «ОДС РТ».
На объектах энергетики созданы два собственных нештатных аварийно-спасательных формирования (НАСФ): на Казанской ТЭЦ-3 из 21 спасателя, на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) из 35 спасателей.
НАСФ аттестованы в установленном порядке, укомплектованы специальным оборудованием, техникой и средствами защиты. Члены формирований прошли соответствующее обучение.
В соответствии с утвержденными графиками тренировок регулярно проводятся общестанционные противоаварийные тренировки.
На станциях ТГК-16 для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и аварий имеется и своевременно пополняется аварийный резерв материалов и оборудования.
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